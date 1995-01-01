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    Мбаппе, Неймар, Икарди и еще два игрока «ПСЖ» не помогут команде в матче с «Лейпцигом»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» не может рассчитывать на пятерых футболистов. Речь идет о Килиане Мбаппе, Неймаре, Мауро Икарди, Юлиане Дракслере и Марко Верратти.

    У Мбаппе дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Неймар должен вернуться после паузы на матчи сборных.

    • Матч в Германии состоится завтра, 4 ноября.
    • «ПСЖ» идет в группе на втором месте.
    • В полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Лейпциг» со счетом 3:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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