Мбаппе, Неймар, Икарди и еще два игрока «ПСЖ» не помогут команде в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» не может рассчитывать на пятерых футболистов. Речь идет о Килиане Мбаппе, Неймаре, Мауро Икарди, Юлиане Дракслере и Марко Верратти.
У Мбаппе дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Неймар должен вернуться после паузы на матчи сборных.
- Матч в Германии состоится завтра, 4 ноября.
- «ПСЖ» идет в группе на втором месте.
- В полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «ПСЖ» победил «Лейпциг» со счетом 3:0.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»