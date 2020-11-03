Мбаппе, Неймар, Икарди и еще два игрока «ПСЖ» не помогут команде в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» не может рассчитывать на пятерых футболистов. Речь идет о Килиане Мбаппе, Неймаре, Мауро Икарди, Юлиане Дракслере и Марко Верратти.

У Мбаппе дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Неймар должен вернуться после паузы на матчи сборных.