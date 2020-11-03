Серия А. «Верона» обыграла «Беневенто» и поднялась на пятое место

В матче шестого тура Серии А «Верона» одержала домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 3:1.

Дубль в составе хозяев оформил Антонин Барак, еще один гол в активе Дарко Лазовича, у гостей забил Джанлука Лападула.

«Беневенто» с 73-й минуты играл в меньшинстве после удаления Джанлуки Капрари.

Набрав три очка, «Верона» поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Верона – Беневенто – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барак, 17; 1:1 – Лападула, 56; 2:1 – Барак, 63; 3:1 – Лазович, 77.

Удаление: нет – Капрари, 73.

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