Алаба может перейти в «Барселону» или «Реал». «Бавария» не стала продлевать контракт с защитником

Защитник «Баварии» Давид Алаба покинет команду этим летом. Мюнхенский клуб отозвал предложение австрийскому защитнику продлить контракт.

По информации Bild, «Барселона» и «Реал» – приоритетные варианты для футболиста. Также 28-летний защитник не откажется от перехода в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «ПСЖ».