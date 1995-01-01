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    Алаба может перейти в «Барселону» или «Реал». «Бавария» не стала продлевать контракт с защитником

    Защитник «Баварии» Давид Алаба покинет команду этим летом. Мюнхенский клуб отозвал предложение австрийскому защитнику продлить контракт.

    По информации Bild, «Барселона» и «Реал» – приоритетные варианты для футболиста. Также 28-летний защитник не откажется от перехода в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «ПСЖ».

    • Рыночная стоимость Алабы – 65 миллионов евро.
    • Контракт австрийца с «Баварией» истекает летом 2021 года.
    • В составе «Баварии» он провел 394 матча, забил 31 гол и сделал 49 ассистов.

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    Источник: Bild

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