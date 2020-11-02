Алаба может перейти в «Барселону» или «Реал». «Бавария» не стала продлевать контракт с защитником

Защитник «Баварии» Давид Алаба покинет команду этим летом. Мюнхенский клуб отозвал предложение австрийскому защитнику продлить контракт.
По информации Bild, «Барселона» и «Реал» – приоритетные варианты для футболиста. Также 28-летний защитник не откажется от перехода в «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» или «ПСЖ».
- Рыночная стоимость Алабы – 65 миллионов евро.
- Контракт австрийца с «Баварией» истекает летом 2021 года.
- В составе «Баварии» он провел 394 матча, забил 31 гол и сделал 49 ассистов.
Источник: Bild