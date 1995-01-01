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    Николич: «С «Атлетико» будем играть не для впечатлений, а для очков»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Завтра будет хорошая игра с хорошей командой. «Локомотив» знаком с «Атлетико», уважаю эту команду и их тренера. Мы подготовились очень хорошо. В матче с «Баварией» мы забрали впечатления, но не очки.

    Попробуем на поле сделать всe, чтобы завтра взять очки. Нас ждут две игры против «Атлетико». Будем играть не для впечатлений, а для очков.

    Почему «Локомотив» в еврокубках играет интереснее, чем в РПЛ? Самая важная игра завтра, о чемпионате будем говорить позже. Завтра будет суперинтересный матч с одной из лучших команд в Европе, нужно сконцентрироваться на нeм», – цитирует Николича «Чемпионат».

    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

    Николич: «Хочу, чтобы «Локомотив» играл как «Атлетико»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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