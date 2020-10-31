АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и вышел на чистое первое место

«Ливерпуль» уступал в счете «Вест Хэму», но добился трех очков. Решающий гол забил Диогу Жота, купленный осенью у «Вулверхэмптона».

Мохамед Салах провел против лондонской команды в АПЛ семь матчей, забил семь голов, сделал две результативные передачи.

«Вест Хэм» впервые проиграл в текущем октябре. Из последних 47 встреч чемпионата на «Энфилде» лондонцы победили только в одной – в 2015 году.

«Ливерпуль» – вторая команда в истории АПЛ, сумевшая одержать три домашние победы подряд в матчах, где соперник открывал счет. Первым таким клубом был «Блэкберн» в 2009 году.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Форнальс, 10; 1:1 – Салах, 42 (с пенальти); 2:1 – Жота, 85.

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