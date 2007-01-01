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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и вышел на чистое первое место

    «Ливерпуль» уступал в счете «Вест Хэму», но добился трех очков. Решающий гол забил Диогу Жота, купленный осенью у «Вулверхэмптона».

    Мохамед Салах провел против лондонской команды в АПЛ семь матчей, забил семь голов, сделал две результативные передачи.

    «Вест Хэм» впервые проиграл в текущем октябре. Из последних 47 встреч чемпионата на «Энфилде» лондонцы победили только в одной – в 2015 году.

    «Ливерпуль» – вторая команда в истории АПЛ, сумевшая одержать три домашние победы подряд в матчах, где соперник открывал счет. Первым таким клубом был «Блэкберн» в 2009 году.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Форнальс, 10; 1:1 – Салах, 42 (с пенальти); 2:1 – Жота, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1191

      21082014 36 минут назад

      замены Юргена принесли победу.Жота-игрок матча.один гол его не засчитали,ко второму уже вопросов быть не могло.Жота выглядит железным игроком основы,влился в команду моментально.

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      Рейтинг: +1283

      Marley Bob > 21082014 19 минут назад

      Фирмино последнее время что-то сам не свой.

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