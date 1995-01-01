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    Бундеслига. «Бавария» победила в гостях «Кельн», «Боруссия» Д – «Арминию» и другие результаты

    После победного матча Лиги чемпионов в Москве «Бавария» справилась в чемпионате с «Кельном». Один из мячей забил перенесший коронавирус Серж Гнабри.

    В другой встрече «Боруссия» из Дортмунда справилась с выходцем из второй Бундеслиги. «Аугсбург» оказался сильнее «Майнца».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Айнтрахт – Вердер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сарджент, 51; 1:1 – Силва, 65.

    Арминия – Боруссия Д – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хуммельс, 53; 0:2 – Хуммельс, 71.

    Аугсбург – Майнц – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варгас, 40; 1:1 – Онисво, 64; 2:1 – Хан, 80; 3:1 – Хан, 90+1.

    Кельн – Бавария – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 13 (с пенальти); 0:2 – Гнабри, 45+1; 1:2 – Дрекслер, 82.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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