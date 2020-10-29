Магкеев пропустит матчи с «Атлетико» и «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму на разминке перед матчем второго тура Лиги чемпионов с «Баварией», пишет Sport 24.

Из-за повреждения игрок будет вынужден пропустить игру третьего тура ЛЧ с «Атлетико» и 13-го тура РПЛ с «Сочи».

В августе Магкеев по решению генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе пропустил игру с «Рубином» после алкогольной вечеринки.