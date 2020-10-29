Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов – об ошибке при первом голе «Челси»: «Если бы не она, сопернику было бы сложнее навязать игру»

Сафонов – об ошибке при первом голе «Челси»: «Если бы не она, сопернику было бы сложнее навязать игру»

29 октября 2020, 10:47
5

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свою результативную ошибку при первом пропущенном голе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

«У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло. Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе. Если бы не она, «Челси» было бы сложнее навязать игру.

Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у «Челси» вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

Моя ошибка? Сам виноват. Это просто удар. Теперь жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами», – сказал Сафонов.

Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Краснодар Челси Сафонов Матвей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1603961037
Да Матвей, матчем с французами ты поднял свою трансферную стоимость, с англичанами сильно опустил. Молодец, что критически оцениваешь свою работу. Уверен будешь ещё №1 в сборной. Не раскисай!
Ответить
IVAN53
1603961853
Ну вот опять базарит об ответном матче, опять он готов посмотреть как челси с ними не справится у себя дома, сказал бы просто будем биться!!
Ответить
spartakuz
1603967493
И у Великого Яшина, и у талантливого Дасаева были ляпы. Главное, чтоб не было системной. Удачи Сафонову!
Ответить
нейтральныйкакникто
1603972826
Да , косячил славно , тоже можно сказать и о Кержакове и о Гильерме.Может Акинфеев избежит явных косяков.Это вам не РПЛ , где бьют либо мимо ворот , либо во вратаря, за редким исключением попадая в сетку
Ответить
gosset
1603979567
Пpoгнозы футбольных матчeй stavka-info.ru
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
5
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+