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    Сафонов – об ошибке при первом голе «Челси»: «Если бы не она, сопернику было бы сложнее навязать игру»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свою результативную ошибку при первом пропущенном голе в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

    «У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло. Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе. Если бы не она, «Челси» было бы сложнее навязать игру.

    Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у «Челси» вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

    Моя ошибка? Сам виноват. Это просто удар. Теперь жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами», – сказал Сафонов.

    Мусаев: «От ошибок никто не застрахован. Сафонов будет только прогрессировать»

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    Источник: «Чемпионат»

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