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    Газинский: «Не хватило свежести в концовке. Играем, кто есть живой»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

    «Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

    Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность», – сказал Газинский после игры.

    • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
    • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
    • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.10.2020 23:43
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