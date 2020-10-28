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  • Газинский: «Не хватило свежести в концовке. Играем, кто есть живой»

Газинский: «Не хватило свежести в концовке. Играем, кто есть живой»

28 октября 2020, 23:43
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность», – сказал Газинский после игры.

  • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
  • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
  • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Краснодар Челси Газинский Юрий
Комментарии (1)
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Cromathaar
1603925350
И это правда. Но еще одна правда - то, что Краснодар ничего не сделал в трансферное окно, чтобы исправить эту ситуацию. Челси, конечно, даже на два не наиграл, но пустая скамейка Краснодара под ЛЧ - это эпик фейл.
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