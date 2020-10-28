Газинский: «Не хватило свежести в концовке. Играем, кто есть живой»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность», – сказал Газинский после игры.