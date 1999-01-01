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    Семин: «Всплакнул, когда расставался с Кварацхелией. Это самый талантливый игрок из тех, с кем я работал»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил качества полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Они вместе работали в московском клубе.

    «Всплакнул, когда расставался с Хвичей. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день — самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слeзы. Это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.

    Тем более, мы полгода с ним работали. Уделили ему много внимания. Говорили: «Следи за здоровьем, за зубами». Я ему лично сказал: «Пройди диспансеризацию зубов, потому что это играет большую роль на сердце». Он поехал в Грузию и всe сделал. Профессионал высшей мерки.

    Что касается сравнений с Маратом Измайловым, у Марата была более короткая обводка. Хвича больший объeм работы проделывает. Он более конкретный, забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее», – сказал Семин Нобелю Арустамяну.

    • Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».
    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

    Агент Кварацхелии Джугели: «Не вините Кикнадзе, что игрок не остался в «Локомотиве». Я не захотел, и сделка не состоялась»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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