Агент Кварацхелии Джугели: «Не вините Кикнадзе, что игрок не остался в «Локомотиве». Я не захотел, и сделка не состоялась»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, объяснил, почему в прошлом году футболист не остался в «Локомотиве». Таким было желание Джугели.

«В том, что Кварацхелия не остался в «Локомотиве», виноват я. Не вините Василия Кикнадзе или кого-то еще. Я не захотел, и сделка не состоялась.

Почему? Из-за карьеры Хвичи. Вот получил бы он травму, и сел бы на шесть-семь месяцев. И что? Один год в «Локомотиве», и я повез бы его обратно в «Рустави»? Я перестраховался, не мог этого допускать», – сказал Джугели Нобелю Арустамяну.

Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».

Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

Лосюк: «Почему Кварацхелия ушел из «Локомотива»? Ответ прост: так бывает»