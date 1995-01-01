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    Агент Кварацхелии Джугели: «Не вините Кикнадзе, что игрок не остался в «Локомотиве». Я не захотел, и сделка не состоялась»

    Мамука Джугели, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, объяснил, почему в прошлом году футболист не остался в «Локомотиве». Таким было желание Джугели.

    «В том, что Кварацхелия не остался в «Локомотиве», виноват я. Не вините Василия Кикнадзе или кого-то еще. Я не захотел, и сделка не состоялась.

    Почему? Из-за карьеры Хвичи. Вот получил бы он травму, и сел бы на шесть-семь месяцев. И что? Один год в «Локомотиве», и я повез бы его обратно в «Рустави»? Я перестраховался, не мог этого допускать», – сказал Джугели Нобелю Арустамяну.

    • Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».
    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

    Лосюк: «Почему Кварацхелия ушел из «Локомотива»? Ответ прост: так бывает»

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      Томик 48 минут назад

      Кикнадзе решил имидж себе подправить? Джугели желание был должен или это заявление - часть какой-то другой сделки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -110

      Спартач80 1 час назад

      А Локо-это гарантированная травма?Не знал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6135

      Hektor 84 1 час назад

      Грузин грузина выгораживает. Ты не захотел, еще один пиз да бол. Ты в футбол играешь или Хвича? Решает он.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4701

      vladik12 > Hektor 84 51 минуту назад

      Увы, нет. В футболе уже давно решают кто угодно, но не игрочки.

      0
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