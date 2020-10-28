«Чемпионат»: «Рубин» не продал летом Кварацхелию в «Галатасарай» за 15 миллионов, также игроком интересуется «Боруссия» Д

У «Рубина» летом было предложение по полузащитнику Хвиче Кварацхелии от «Галатасарая». Они готовы были заплатить за грузина 15 миллионов евро, но казанцы ответили отказом.
Также «Чемпионат» утверждает, что игроком интересуется дортмундская «Боруссия».
- Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- «Рубин» идет в таблице девятым.
Агент Гурцкая: «Летом я приносил «Рубину» предложение по Кварацхелии в 15 миллионов. Мой знакомый – в 18. Сайманов оба раза отказал»
Источник: «Чемпионат»