«Чемпионат»: «Рубин» не продал летом Кварацхелию в «Галатасарай» за 15 миллионов, также игроком интересуется «Боруссия» Д

У «Рубина» летом было предложение по полузащитнику Хвиче Кварацхелии от «Галатасарая». Они готовы были заплатить за грузина 15 миллионов евро, но казанцы ответили отказом.

Также «Чемпионат» утверждает, что игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

«Рубин» идет в таблице девятым.

Агент Гурцкая: «Летом я приносил «Рубину» предложение по Кварацхелии в 15 миллионов. Мой знакомый – в 18. Сайманов оба раза отказал»