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    «Чемпионат»: «Рубин» не продал летом Кварацхелию в «Галатасарай» за 15 миллионов, также игроком интересуется «Боруссия» Д

    У «Рубина» летом было предложение по полузащитнику Хвиче Кварацхелии от «Галатасарая». Они готовы были заплатить за грузина 15 миллионов евро, но казанцы ответили отказом.

    Также «Чемпионат» утверждает, что игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Рубин» идет в таблице девятым.

    Агент Гурцкая: «Летом я приносил «Рубину» предложение по Кварацхелии в 15 миллионов. Мой знакомый – в 18. Сайманов оба раза отказал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4595

      Томик 18 минут назад

      Где-то вытирает сопельки Кикнадзе в это время.

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