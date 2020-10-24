Агент Гурцкая: «Летом я приносил «Рубину» предложение по Кварацхелии в 15 миллионов. Мой знакомый – в 18. Сайманов оба раза отказал»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия летом мог покинуть РПЛ. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая.

«Я приносил предложение «Рубину» по Кварацхелии летом стоимостью в 15 миллионов евро. Рустем Сайманов отказался. Большой хороший клуб не из России. Сайманов сказал, что они Кварацхелию не продают – по крайней мере, до зимы.

Мой близкий знакомый человек приносил предложение в 18 миллионов. Тоже отказ. Следующим летом Кварацхелия тоже будет стоить 18, не меньше. Допускаю, что он будет стоить и 30 миллионов. Если Грузия выйдет на Евро-2020, игрок будет стоить минимум 25», – считает Гурцкая.