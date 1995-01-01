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    Агент Гурцкая: «Летом я приносил «Рубину» предложение по Кварацхелии в 15 миллионов. Мой знакомый – в 18. Сайманов оба раза отказал»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия летом мог покинуть РПЛ. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая.

    «Я приносил предложение «Рубину» по Кварацхелии летом стоимостью в 15 миллионов евро. Рустем Сайманов отказался. Большой хороший клуб не из России. Сайманов сказал, что они Кварацхелию не продают – по крайней мере, до зимы.

    Мой близкий знакомый человек приносил предложение в 18 миллионов. Тоже отказ. Следующим летом Кварацхелия тоже будет стоить 18, не меньше. Допускаю, что он будет стоить и 30 миллионов. Если Грузия выйдет на Евро-2020, игрок будет стоить минимум 25», – считает Гурцкая.

    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Рубин» идет в таблице девятым.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +482

      Dr.Metal 9 минут назад

      Да что за бред. Игрок хорош, но по меркам рпл цена ему лямов 5

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