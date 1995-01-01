Лосюк: «Почему Кварацхелия ушел из «Локомотива»? Ответ прост: так бывает»

Идиоты в руководстве Локо вот почему. Получилось так Рубин нас опередил. В чем? То что вы идиоты сами Хвичу прое бали. Так и скажи.
Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк попытался объяснить, почему клуб не сохранил полузащитника Хвичу Кварацхелию. В прошлом году он подписал контракт с «Рубином».
«Как так получилось… Ответ очень простой: так бывает. Он пришeл к нам в принципе неизвестный для футбольного мира. Сейчас его фамилию выучили все. За ним не то чтобы стали охотиться, другие клубы стали искать возможности пригласить его к себе. Получилось так, что «Рубин» смог нас опередить», – сказал Лосюк Нобелю Арустамяну.
- Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».
- Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.