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    Лосюк: «Почему Кварацхелия ушел из «Локомотива»? Ответ прост: так бывает»

    Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк попытался объяснить, почему клуб не сохранил полузащитника Хвичу Кварацхелию. В прошлом году он подписал контракт с «Рубином».

    «Как так получилось… Ответ очень простой: так бывает. Он пришeл к нам в принципе неизвестный для футбольного мира. Сейчас его фамилию выучили все. За ним не то чтобы стали охотиться, другие клубы стали искать возможности пригласить его к себе. Получилось так, что «Рубин» смог нас опередить», – сказал Лосюк Нобелю Арустамяну.

    • Кварацхелией сейчас интересуются «Боруссия» Д и «Галатасарай».
    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6135

      Hektor 84 1 час назад

      Идиоты в руководстве Локо вот почему. Получилось так Рубин нас опередил. В чем? То что вы идиоты сами Хвичу прое бали. Так и скажи.

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      Рейтинг: +2797

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Я думаю, адвокат Ефремову после оглашения приговора примерно так же сказал:
      "Ну что, Михаил Олегович, да, 8 лет, так бывает)"

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