Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

Бывший футболист сборной Франции Бишенте Лизаразю убежден, что Антуану Гризманну нужно уходить из «Барселоны».

«Гризманн перешел в «Барселону» из-за мечты играть с Месси. Но, к сожалению, между ними нет химии.

Он больше не может играть в футболке «Барсы». Не нужно бояться уходить, если не можешь найти свое место», – цитирует Лизаразю Goal.com.