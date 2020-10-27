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  • Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

27 октября 2020, 09:39
12

Бывший футболист сборной Франции Бишенте Лизаразю убежден, что Антуану Гризманну нужно уходить из «Барселоны».

«Гризманн перешел в «Барселону» из-за мечты играть с Месси. Но, к сожалению, между ними нет химии.

Он больше не может играть в футболке «Барсы». Не нужно бояться уходить, если не можешь найти свое место», – цитирует Лизаразю Goal.com.

  • Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан
Комментарии (12)
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Dizayner
1603781397
кто заплатит за него такую огромную сумму, кроме как боги маркетинга Барсы?
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spam2009
1603782993
Скорее судя по поведению Гризмана, между ними нету физики а не химии, если вы понимаете о чем я
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Cules2013
1603787194
Да при чём тут химия с Месси, ей богу, как дети малые. Я ещё понимаю, когда такую чушь пишут в сети обычные пользователи, но в который раз убеждаюсь, что и топ-футболисты нынешнего и прошлого не намного больше понимают, даром, что сами играли. Цитирую великого философа от футбола Гарета Бэйла: "Футболисты, как роботы. Мы делаем то, что нам говорят. Нам говорят, где и когда надо быть, что нужно есть, в какое время нужно идти к тренеру." Бэйл несколько в ином ключе это говорил, но факт остаётся фактом - редкий футболист понимает, что вообще происходит по сути, а не просто знает набор действий, который ему нужно выполнить и не ведётся на слухи и общее мнение толпы, а перепроверяет факты. Кто виноват Гризманну, что он по воротам попасть не может из удобных позиций? Антуан уже почти полностью перешёл в режим игры Пако Алькасера. У него ничего не получается. Что Месси ему ноги заплетает, не даёт обводить, не даёт забивать? Или Месси, хотите сказать, запретил всем другим игрокам клуба пасовать на Гризманна или травить его в раздевалке? Ну чушь же. В эпоху Месси в Барсе столько игроков заиграло, как непосредственно с ним в паре, так и просто в команде в целом, на других участках поля. И что-то никому Месси не мешал играть. Месси что, дурак совсем, что не будет пасовать на партнёров, что будет играть так, как хуже клубу? Почти все, кто не заиграл в Барселоне, потом ничего особо не показали и в других клубах. Вывод один - игрокам не хватало то мастерства, то психологической устойчивости, а зачастую и того, и другого. Гризманну, в первую очередь, не хватает второго, ну и талант его, как оказывается, переоценили. Многие игроки хороши в тепличных условиях, а как попадают в среду с жёсткой конкуренцией и высокими требованиями, просто ломаются. Почему-то все считают, что играть в Барсе - это блажь какая-то, привилегия. В любом топ-клубе мирового значения нужно пахать и давать результат буквально в каждой игре. На что надеялся Гризманн мне не ясно?
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Hektor 84
1603795634
Скорее это Месси надо уходить. Ибо все кто приходит в клуб либо меньжуются на поле в присутствии Месси либо стесняются его. В предыдущих клубах были лидерами, а в барсе превращаются в стеснительных телок. Месси слишком превознесли над всеми.
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DeStar
1603806954
не, как будто гризман такой крутой а с месси у него не выходит. Да, "химия" думаю важна, но это не значит что виноват месси в этом, месси хотя бы свою функцию выполняет и без химии, а гризман .. да боже, бензема в НЕСКОЛЬКО РАЗ круче гризмана второй сезон играет ,это тупо факт, так кто виноват что гризман таким дном стал. Не его клуб - до свидания. И это не только месси якобы на себя одеяло тянет, на него это одеяло накидывает вся команда сама
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zigbert
1603886017
Это внутренняя кухня команды. Решение должно быть за тренером. Куман правда еще только начинает свою работу. Но вот тут то и должен проявится его талант. Если конечно его квалификация достойна Барселоны.
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