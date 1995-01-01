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    Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

    Бывший футболист сборной Франции Бишенте Лизаразю убежден, что Антуану Гризманну нужно уходить из «Барселоны».

    «Гризманн перешел в «Барселону» из-за мечты играть с Месси. Но, к сожалению, между ними нет химии.

    Он больше не может играть в футболке «Барсы». Не нужно бояться уходить, если не можешь найти свое место», – цитирует Лизаразю Goal.com.

    • Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1254

      spam2009 15 минут назад

      Скорее судя по поведению Гризмана, между ними нету физики а не химии, если вы понимаете о чем я

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      Рейтинг: +1769

      Dizayner 41 минуту назад

      кто заплатит за него такую огромную сумму, кроме как боги маркетинга Барсы?

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