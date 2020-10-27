Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

Бывший футболист сборной Франции Бишенте Лизаразю убежден, что Антуану Гризманну нужно уходить из «Барселоны».
«Гризманн перешел в «Барселону» из-за мечты играть с Месси. Но, к сожалению, между ними нет химии.
Он больше не может играть в футболке «Барсы». Не нужно бояться уходить, если не можешь найти свое место», – цитирует Лизаразю Goal.com.
- Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.
Источник: Goal.com