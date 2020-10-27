Самедов – о Кокорине: «У него есть все, чтобы вернуться на прежний уровень»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о трансферах красно-белых в летнее трансферное окно.

«Конечно, «Спартаку» нужно усиление. Обязательно. Должен на свой уровень выйти Саша Кокорин, это сделает «Спартак» ещe сильнее. Сделали хорошее приобретение – купили Мозеса.

Мне кажется, что ещe будет усиление – понятно, что не сейчас уже, а зимой. Думаю, в середину новенького кого-нибудь возьмут. Тогда это будет более сбалансированная команда и претендент с большой буквы.

Мне кажется, в «Сочи» Кокорин уже плюс-минус был похож на себя. В «Спартаке» свою роль сыграло и давление, и травмы, которые его мучают. Я верю, почему нет. У него есть всe, чтобы вернуться на прежний уровень. Он молодой парень, но уже с опытом», – сказал Самедов в интервью «России 24».

Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.

17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

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