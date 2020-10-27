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  • Самедов – о Кокорине: «У него есть все, чтобы вернуться на прежний уровень»

Самедов – о Кокорине: «У него есть все, чтобы вернуться на прежний уровень»

27 октября 2020, 08:33
3

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о трансферах красно-белых в летнее трансферное окно.

«Конечно, «Спартаку» нужно усиление. Обязательно. Должен на свой уровень выйти Саша Кокорин, это сделает «Спартак» ещe сильнее. Сделали хорошее приобретение – купили Мозеса.

Мне кажется, что ещe будет усиление – понятно, что не сейчас уже, а зимой. Думаю, в середину новенького кого-нибудь возьмут. Тогда это будет более сбалансированная команда и претендент с большой буквы.

Мне кажется, в «Сочи» Кокорин уже плюс-минус был похож на себя. В «Спартаке» свою роль сыграло и давление, и травмы, которые его мучают. Я верю, почему нет. У него есть всe, чтобы вернуться на прежний уровень. Он молодой парень, но уже с опытом», – сказал Самедов в интервью «России 24».

  • Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.
  • 17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

Капелло – о Кокорине: «Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Кокорин Александр Мозес Виктор
Комментарии (3)
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oyabun
1603777644
У Саши похоже весь затык в психологии. Если ему просто дастаточно получать огромную ЗП, то так и будет грациозно-балетно передвигаться по полю. А если всё же захочет доказать что он всё еще Футболист и один из лучших, то мы можем еще увидеть его возрождение.
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polt
1603784534
Был перспективным, но бабки мозги засушили и ничего не осталось. Закончился перспективный так и не став отличным футболистом, перерос в тупого мажора
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IVAN53
1603790860
Кули вы все постоянно про бары и тд, вы все святые? Да все бухают кроме наверное Рональдо, он помешен на футболе полностью. Мастерство не пропьёшь, главное желание грызть землю, может запах чемпионства поможет!
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