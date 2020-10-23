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  • Капелло – о Кокорине: «Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал»

Капелло – о Кокорине: «Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал»

23 октября 2020, 20:50
7

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

«Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлек урок из случившегося.

Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но кроме таланта нужна большая мотивация и нужна самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», – сказал Капелло в интервью Metaratings.

  • Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.
  • 17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Капелло Фабио
Комментарии (7)
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vmonomah17
1603475587
Кокоша полностью раскрыл свой талант в монако и в московской кафешке - талант идиота!
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Томик
1603477094
Похоже, что уже "не смог". "Я проснулся – сфоткался с Lamborghini" - показатель расставленных приоритетов. А я надеялся увидеть, на что он действительно способен. Видно не судьба.
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DOCTOR PENALTY
1603477446
Фабио, похоже обидно только одному тебе.
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вальтер 79
1603479128
да уж тюрьма помешала он же на строгаче сидел))))))))))
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vladimir63
1603483924
а зачем ему раскрывать !!! у него и не раскрытым бабла не меренно !
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NewLife
1603484952
Становится все более очевидным то, что Газизов лажанулся с Кокориным, подставил Федуна на деньги и делает хорошую мину при плохой игре.
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monser08
1603525613
Весь потенциал это про то что он за вторым стулом не потянулся?
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