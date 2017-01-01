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    Капелло – о Кокорине: «Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

    «Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлек урок из случившегося.

    Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но кроме таланта нужна большая мотивация и нужна самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», – сказал Капелло в интервью Metaratings.

    • Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.
    • 17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18649

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Фабио, похоже обидно только одному тебе.

      0
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      Рейтинг: +4418

      Томик 8 минут назад

      Похоже, что уже "не смог". "Я проснулся – сфоткался с Lamborghini" - показатель расставленных приоритетов. А я надеялся увидеть, на что он действительно способен. Видно не судьба.

      0
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      Рейтинг: +2258

      Genz 33 минуты назад

      Кокорин бухает. Скорость уже не та. Поправился. Играет без самотдачи. Все передачи не доходят до адресата. С ним весной расторгнут контракт

      1
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      Рейтинг: +70

      аларм дубль2 > Genz 29 минут назад

      и на уме у него бабло и крутые тачки!

      0
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      Рейтинг: +993

      vmonomah17 33 минуты назад

      Кокоша полностью раскрыл свой талант в монако и в московской кафешке - талант идиота!

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