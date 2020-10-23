Капелло – о Кокорине: «Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине.

«Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлек урок из случившегося.

Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но кроме таланта нужна большая мотивация и нужна самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», – сказал Капелло в интервью Metaratings.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.

17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

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