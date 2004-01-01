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    АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Бернли» и опередил все лондонские команды, «Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью

    Хын Мин-Сон принес «Тоттенхэму» три очка в матче чемпионата Англии с «Бернли». Теперь команда Жозе Моуринью идет на самом высоком месте в таблице среди всех соседей по Лондону – на пятом.

    В другой встрече «Вест Бромвич» обменялся голами с «Брайтоном». У команды Славена Билича ни одной победы, но она идет вне зоны вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Брайтон – Вест Бромвич – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ливермор, 40 (в свои ворота); 1:1 – Эхирни-Грант, 83.

    Бернли – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сон, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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