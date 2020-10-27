АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Бернли» и опередил все лондонские команды, «Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью

Хын Мин-Сон принес «Тоттенхэму» три очка в матче чемпионата Англии с «Бернли». Теперь команда Жозе Моуринью идет на самом высоком месте в таблице среди всех соседей по Лондону – на пятом.
В другой встрече «Вест Бромвич» обменялся голами с «Брайтоном». У команды Славена Билича ни одной победы, но она идет вне зоны вылета.
Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур
Брайтон – Вест Бромвич – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ливермор, 40 (в свои ворота); 1:1 – Эхирни-Грант, 83.
Бернли – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Сон, 76.
Источник: Бомбардир.ру