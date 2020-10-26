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  • Мамаев – о переходе в «МЮ»: «Мы были на финишной прямой, но не смогли решить проблемы с визой»

Мамаев – о переходе в «МЮ»: «Мы были на финишной прямой, но не смогли решить проблемы с визой»

26 октября 2020, 20:42
18

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Была история. Зоран (Тошич – прим. «Бомбардира») говорит: «Паша, со мной связались люди. Тебя хочет приобрести европейский клуб. Это люди — европейцы, нужно знание языка». Я языком не владею настолько, но у меня сестра окончила институт иностранных языков и в этой сфере работает. Говорю, пусть с сестрой связываются и общаются.

На тот момент я не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учeтом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку».

Приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: «Что ты здесь делаешь?» В итоге вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Плохую рекомендацию дал Дик Адвокат? Возможно, так и есть. Не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда. Это и есть наша жизнь. Не всегда всe зависит от тебя, иногда — от каких-то обстоятельств, а иногда — от каких-то людей.

Это надо принимать и жить с этим дальше. Через 8–9 месяцев после той истории я мог оказаться в «Алании», и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев — и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы еe и любим», – сказал Мамаев в интервью «КраСаве».

Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Манчестер Юнайтед Мамаев Павел
Комментарии (18)
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Arrow10
1603734693
ЧТо-то больно разговорился , все ему виноваты , что у него там и там не сложилось , ща еще на Кокорина погонит , что это мол из-за него он в СИЗО загремел(хоть они там и друзья, но по Мамаю сразу видно , что он та еще крыса).
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Aldo.CSKA
1603734904
Да чет Пашка зап..3делся совсем у Красавы, видно давно никто интервью не брал) Решил на всякий случай все перлы свои выдать
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De_Frenki
1603734978
да языком чесать только горазд...шнурки завязывать в МЮ если только
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DOCTOR PENALTY
1603735443
Кривой получилась у тебя, Паша, финишная прямая.*****!
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vmonomah17
1603736484
САФ после перехода Канчельскиса зарекся с русскими сотрудничать. Но даже если и был такой потенциальный трансфер, то САФ уже сотни раз перекрестился от счастья, что он не состоялся. Хотя может гигз и фердинанд выбили бы из головы мамая всю хрень, но врожденное слабоумие не лечится.
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порт
1603737564
Мог оказаться там, мог оказаться там, а в результате оказался на шконке.
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Иван Петров 1986
1603738742
Болтун - если бы ты был нужен, то и проблем с визой не было бы. А так вместо Англии ты попал в тюрягу.
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Skull_Boy
1603739059
МБ из Гибралтара что ли
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Tsigan
1603740248
Наших футболистов послушаешь каждого из них хотел приобрести какой то гранд у всех в последний момент сорвался контракт у кого то Бавария у кого-то реал у третьего мю.
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general.lizyukov
1603745141
ты эту сказку уже 10 лет назад рассказывал, и тоже на Зорана ссылался, и якобы сам САФ был в тебе заинтересован. Пустое ты место, был бы нужен - забрали бы.
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