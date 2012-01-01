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    Мамаев – о переходе в «МЮ»: «Мы были на финишной прямой, но не смогли решить проблемы с визой»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

    «Была история. Зоран (Тошич – прим. «Бомбардира») говорит: «Паша, со мной связались люди. Тебя хочет приобрести европейский клуб. Это люди — европейцы, нужно знание языка». Я языком не владею настолько, но у меня сестра окончила институт иностранных языков и в этой сфере работает. Говорю, пусть с сестрой связываются и общаются.

    На тот момент я не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учeтом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку».

    Приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: «Что ты здесь делаешь?» В итоге вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

    Плохую рекомендацию дал Дик Адвокат? Возможно, так и есть. Не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда. Это и есть наша жизнь. Не всегда всe зависит от тебя, иногда — от каких-то обстоятельств, а иногда — от каких-то людей.

    Это надо принимать и жить с этим дальше. Через 8–9 месяцев после той истории я мог оказаться в «Алании», и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев — и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы еe и любим», – сказал Мамаев в интервью «КраСаве».

    Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

    Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1273

      Tsigan 9 минут назад

      Наших футболистов послушаешь каждого из них хотел приобрести какой то гранд у всех в последний момент сорвался контракт у кого то Бавария у кого-то реал у третьего мю.

      0
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      Рейтинг: +10427

      Skull_Boy 29 минут назад

      МБ из Гибралтара что ли

      -1
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      Рейтинг: +1633

      Иван Петров 1986 34 минуты назад

      Болтун - если бы ты был нужен, то и проблем с визой не было бы. А так вместо Англии ты попал в тюрягу.

      -1
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      Рейтинг: +4849

      порт 54 минуты назад

      Мог оказаться там, мог оказаться там, а в результате оказался на шконке.

      0
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      Рейтинг: +1008

      vmonomah17 1 час назад

      САФ после перехода Канчельскиса зарекся с русскими сотрудничать.
      Но даже если и был такой потенциальный трансфер, то САФ уже сотни раз перекрестился от счастья, что он не состоялся.
      Хотя может гигз и фердинанд выбили бы из головы мамая всю хрень, но врожденное слабоумие не лечится.

      -1
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      Рейтинг: +18687

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кривой получилась у тебя, Паша, финишная прямая.*****!

      1
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      Рейтинг: +316

      De_Frenki 1 час назад

      да языком чесать только горазд...шнурки завязывать в МЮ если только

      -1
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      Рейтинг: +235

      Arrow10 > De_Frenki 1 час назад

      даже этого он был не достоин , максимум туалет за МЮ приберать

      -1
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      Рейтинг: +1008

      vmonomah17 > Arrow10 1 час назад

      Как это ни тупо звучит, но мамай бы и там насрал)))

      1
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      Рейтинг: +705

      PassCSKA 1 час назад

      Да чет Пашка зап..3делся совсем у Красавы, видно давно никто интервью не брал) Решил на всякий случай все перлы свои выдать

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      Рейтинг: +235

      Arrow10 1 час назад

      ЧТо-то больно разговорился , все ему виноваты , что у него там и там не сложилось , ща еще на Кокорина погонит , что это мол из-за него он в СИЗО загремел(хоть они там и друзья, но по Мамаю сразу видно , что он та еще крыса).

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