Мамаев – о переходе в «МЮ»: «Мы были на финишной прямой, но не смогли решить проблемы с визой»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«Была история. Зоран (Тошич – прим. «Бомбардира») говорит: «Паша, со мной связались люди. Тебя хочет приобрести европейский клуб. Это люди — европейцы, нужно знание языка». Я языком не владею настолько, но у меня сестра окончила институт иностранных языков и в этой сфере работает. Говорю, пусть с сестрой связываются и общаются.

На тот момент я не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учeтом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку».

Приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: «Что ты здесь делаешь?» В итоге вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Плохую рекомендацию дал Дик Адвокат? Возможно, так и есть. Не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда. Это и есть наша жизнь. Не всегда всe зависит от тебя, иногда — от каких-то обстоятельств, а иногда — от каких-то людей.

Это надо принимать и жить с этим дальше. Через 8–9 месяцев после той истории я мог оказаться в «Алании», и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев — и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы еe и любим», – сказал Мамаев в интервью «КраСаве».

Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»