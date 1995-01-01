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    Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о расторжении контракта с «Краснодаром».

    «Как со мной поступил «Краснодар»? Как поступили, так и поступили. Я сам попал в ту ситуацию, справился с ней благодаря семье, людям, которые были рядом. «Краснодар» занял свою позицию, которую осуждать я никогда не буду. Это их позиция, их выбор. У Галицкого, помимо меня, 20 с чем-то футболистов, 15 тысяч детей в академии. Понятное дело, что я одно из звеньев.

    У Галицкого есть своя семья, активы. И разгребать мое говно — это не его задача. Это моя задача. «Краснодар», в моем понимании, ничего абсолютно плохого мне не сделал в этой ситуации, как все воспринимают — якобы они от меня отвернулись. Пришли к обоюдному согласию, что каждый идет своей дорогой. Не было никаких скандалов. Мы встретились на товарищеском матче с Сергеем Николаевичем, поговорили с ним по-человечески. Я не ушел из «Краснодара» со скандалом или какими-то негативными эмоциями», — сказал Мамаев в видео на ютуб-канале «КраСава».

    • 20 сентября 2019 года «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.
    • Накануне футболист вышел на свободу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4524

      Томик 30 секунд назад

      Хорошо, что понял. Ведь если бы действительно Галицкий решил бы принципиально поступить, то простым расторжением договора дело бы не ограничилось. А так, насколько знаю, к Мамаеву финансовых претензий со стороны "Краснодара" выдвинуто не было.

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      Рейтинг: +2333

      Бухбух 21 минуту назад

      "Г ... но не трогаешь - не воняет" - подумал Галицкий и расторг контракт. Но к Мамаеву это не относится.

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      Рейтинг: +1126

      Январь 59 1 час назад

      Это хорошо, что разошлись миром и нормальными отношениями. У каждого могли быть свои претензии , и каждый мог громогласно поливать грязью. Разошлись миром и без укоров .Уважаю обе стороны.

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