Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о расторжении контракта с «Краснодаром».

«Как со мной поступил «Краснодар»? Как поступили, так и поступили. Я сам попал в ту ситуацию, справился с ней благодаря семье, людям, которые были рядом. «Краснодар» занял свою позицию, которую осуждать я никогда не буду. Это их позиция, их выбор. У Галицкого, помимо меня, 20 с чем-то футболистов, 15 тысяч детей в академии. Понятное дело, что я одно из звеньев.

У Галицкого есть своя семья, активы. И разгребать мое говно — это не его задача. Это моя задача. «Краснодар», в моем понимании, ничего абсолютно плохого мне не сделал в этой ситуации, как все воспринимают — якобы они от меня отвернулись. Пришли к обоюдному согласию, что каждый идет своей дорогой. Не было никаких скандалов. Мы встретились на товарищеском матче с Сергеем Николаевичем, поговорили с ним по-человечески. Я не ушел из «Краснодара» со скандалом или какими-то негативными эмоциями», — сказал Мамаев в видео на ютуб-канале «КраСава».