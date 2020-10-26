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  • Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

Мамаев: «Краснодар» ничего плохого мне не сделал. Разгребать мое говно – задача не Галицкого, а моя»

26 октября 2020, 18:29
6

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о расторжении контракта с «Краснодаром».

«Как со мной поступил «Краснодар»? Как поступили, так и поступили. Я сам попал в ту ситуацию, справился с ней благодаря семье, людям, которые были рядом. «Краснодар» занял свою позицию, которую осуждать я никогда не буду. Это их позиция, их выбор. У Галицкого, помимо меня, 20 с чем-то футболистов, 15 тысяч детей в академии. Понятное дело, что я одно из звеньев.

У Галицкого есть своя семья, активы. И разгребать мое говно — это не его задача. Это моя задача. «Краснодар», в моем понимании, ничего абсолютно плохого мне не сделал в этой ситуации, как все воспринимают — якобы они от меня отвернулись. Пришли к обоюдному согласию, что каждый идет своей дорогой. Не было никаких скандалов. Мы встретились на товарищеском матче с Сергеем Николаевичем, поговорили с ним по-человечески. Я не ушел из «Краснодара» со скандалом или какими-то негативными эмоциями», — сказал Мамаев в видео на ютуб-канале «КраСава».

  • 20 сентября 2019 года «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.
  • Накануне футболист вышел на свободу.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Мамаев Павел Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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Январь 59
1603729679
Это хорошо, что разошлись миром и нормальными отношениями. У каждого могли быть свои претензии , и каждый мог громогласно поливать грязью. Разошлись миром и без укоров .Уважаю обе стороны.
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Бухбух
1603732217
"Г ... но не трогаешь - не воняет" - подумал Галицкий и расторг контракт. Но к Мамаеву это не относится.
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Томик
1603733496
Хорошо, что понял. Ведь если бы действительно Галицкий решил бы принципиально поступить, то простым расторжением договора дело бы не ограничилось. А так, насколько знаю, к Мамаеву финансовых претензий со стороны "Краснодара" выдвинуто не было.
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Plyash
1603733748
Ну хоть где-то расстаются по человечески,без обид и взаимных претензий.Может быть,не всё потеряно в нашем футболе?
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DOCTOR PENALTY
1603745230
Тебе бы , Паша, нынешние мозги, да перед входом в "Кофеманию."
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MDAR
1603779939
Слова мужчины. Жаль только, что поздно он стал думать. Надеюсь подобного с ним больше не случиться.
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