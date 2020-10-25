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    Гнабри поедет на матч с «Локомотивом». Он сдал ложноположительный тест на коронавирус

    Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с «Локомотивом».

    Как пишет официальный сайт мюнхенцев, тест Гнабри оказался ложноположительным. После первого первого теста (положительного) он сдал еще четыре, все они – отрицательные. Кроме того, отрицательными оказались и тесты на антитела.

    Игрок поедет на матч Лиги чемпионов с «Локо». Он пройдет 27 октября.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    25.10.2020 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1971

      FENIX-SL 2 часа назад

      ложноположительноотрицательный тест на положительныйкороновирусныйвирус

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