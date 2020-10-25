Гнабри поедет на матч с «Локомотивом». Он сдал ложноположительный тест на коронавирус

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с «Локомотивом».

21 октября стало известно, что у немца – коронавирус.

Его отправили на карантин, из-за чего он пропустил игру с «Атлетико».

Как пишет официальный сайт мюнхенцев, тест Гнабри оказался ложноположительным. После первого первого теста (положительного) он сдал еще четыре, все они – отрицательные. Кроме того, отрицательными оказались и тесты на антитела.

Игрок поедет на матч Лиги чемпионов с «Локо». Он пройдет 27 октября.