Агент Гурцкая: «У Кокорина было хорошее предложение из Италии. По поводу его меня спрашивал Гаттузо»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, рассказал, что форвардом Александром Кокориным летом интересовались за рубежом. Игрок предпочел подписать контракт со «Спартаком».

– Кокорин и Европа. Это роман, который мог случиться?

– Он должен был случиться. Саша просто не рискнул. Я точно знаю, что у него было хорошее предложение из Италии. Эта история не похожа на Далера Кузяева. Кузяев хотел ехать в Европу на любые деньги, а Саша хотел получить свои деньги – те, которые он посчитал для себя адекватными. Меньше, чем на 2,2-2,4 миллиона евро Кокорин в Европу не поехал бы.

Я думаю, что в районе 1,6-1,8 миллиона евро у него было готовое предложение. Из Италии. Из Испании команда интересовалась им. По поводу Кокорина меня спрашивал Дженнаро Гаттузо. «Наполи» его рассматривал.