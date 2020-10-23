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  • Черчесов – о Сафонове в сборной: «Надо дать плоду расти и вовремя сорвать»

Черчесов – о Сафонове в сборной: «Надо дать плоду расти и вовремя сорвать»

23 октября 2020, 16:57
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о перспективах в национальной команде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Мы внимательно относимся ко всем игрокам. Всегда думаем, как, кого и когда привлекать, Мы решили не выдергивать Матвея из молодежной сборной, у нее свои задачи. Но самое главное у «Краснодара» вскоре был матч с ПАОК. Радость от приглашения могла бы обернуться проигрышем для Сафонова и его команды в Лиге чемпионов.

Сейчас Матвей себя и в клубе проявляет, и в сборную попал естественным путем. Плоду надо дать расти, а нам главное вовремя его сорвать. А то потом удивляемся, куда исчезают наши игроки, из молодежной сборной. Нельзя торопить события», – сказал Черчесов.

  • Сафонова вызвали на матчи Лиги наций против Турции и Венгрии, но дебютировать пока не дали.
  • На счету 21-летнего Сафонова уже 68 матчей за основную команду «Краснодара», в них он пропустил 72 гола.

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Источник: «Вести»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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portero
1603465894
Сейчас то можно уже ставить и в сборной, что тянуть, пусть наглости набирается
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кто там
1603466446
А по твоей лысине блестящий можно сказать что перезрел.
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derrik2000
1603467284
"Плоду надо дать расти, а нам главное вовремя его сорвать." Так цветисто сказал: прямо как о невесте на Кавказе... ))))))))
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polt
1603467571
Момент сбора урожая Черчесов упускает, играет в основном с перезревшими и с гнильцой.
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sochi-2013
1603468232
Хреновая аллегория! Если плод сорвать, то, в лучшем случае, он в сухофрукт превратится.
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Рубинище
1603476445
Как же он раздражает.
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Томик
1603478369
Вроде бы и логика присутствует. Одного не пойму - почему Сафонов должен "естественным" путём в сборную попадать, а Ахметов, Оздоев, Заболотный, Габулов, Джанаев, Кузяев могут неестественным? Что это за особенность такая попадания в сборную именно для Сафонова?
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житель СПб
1603480898
Да, действительно: естественный путь - это как? Через что? Как в Голливуд? (Кто бывал в Лос-Анджелесе, поймет о чем речь). Перезревший фрукт падает и гниет...
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inzek
1603494499
Черчесов: Нельзя сразу ставить мясо на мангал, ему надо замариноваться
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Hektor 84
1603517619
Из его слов понятно что вызовет он Сафонова в сборную годам к тридцати.
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