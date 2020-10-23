Черчесов – о Сафонове в сборной: «Надо дать плоду расти и вовремя сорвать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о перспективах в национальной команде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Мы внимательно относимся ко всем игрокам. Всегда думаем, как, кого и когда привлекать, Мы решили не выдергивать Матвея из молодежной сборной, у нее свои задачи. Но самое главное у «Краснодара» вскоре был матч с ПАОК. Радость от приглашения могла бы обернуться проигрышем для Сафонова и его команды в Лиге чемпионов.

Сейчас Матвей себя и в клубе проявляет, и в сборную попал естественным путем. Плоду надо дать расти, а нам главное вовремя его сорвать. А то потом удивляемся, куда исчезают наши игроки, из молодежной сборной. Нельзя торопить события», – сказал Черчесов.

Сафонова вызвали на матчи Лиги наций против Турции и Венгрии, но дебютировать пока не дали.

На счету 21-летнего Сафонова уже 68 матчей за основную команду «Краснодара», в них он пропустил 72 гола.

Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

«Можно я промолчу»: Черчесов не стал комментировать слова Кокорина о возвращении в сборную

Черчесов – о состоянии здоровья сына: «Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим»