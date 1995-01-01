Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Черчесов – о Сафонове в сборной: «Надо дать плоду расти и вовремя сорвать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о перспективах в национальной команде вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Мы внимательно относимся ко всем игрокам. Всегда думаем, как, кого и когда привлекать, Мы решили не выдергивать Матвея из молодежной сборной, у нее свои задачи. Но самое главное у «Краснодара» вскоре был матч с ПАОК. Радость от приглашения могла бы обернуться проигрышем для Сафонова и его команды в Лиге чемпионов.

    Сейчас Матвей себя и в клубе проявляет, и в сборную попал естественным путем. Плоду надо дать расти, а нам главное вовремя его сорвать. А то потом удивляемся, куда исчезают наши игроки, из молодежной сборной. Нельзя торопить события», – сказал Черчесов.

    • Сафонова вызвали на матчи Лиги наций против Турции и Венгрии, но дебютировать пока не дали.
    • На счету 21-летнего Сафонова уже 68 матчей за основную команду «Краснодара», в них он пропустил 72 гола.

    Черчесов: «Если бы Дзюба всe забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл»

    «Можно я промолчу»: Черчесов не стал комментировать слова Кокорина о возвращении в сборную

    Черчесов – о состоянии здоровья сына: «Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Вести»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3446

      Cleaner 8 минут назад

      Как бы этот плод не сорвал уже другой тренер сборной...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      Genz 14 минут назад

      Черчесов: как у него получается в работе,так и отвечает - тупой и ещё тупее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      elessar arnor 23 минуты назад

      поэтому именно Джанаев в сборной и тусуется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80033
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru