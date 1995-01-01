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    РФС объявил о замене судей в матчах «Зенит» – «Рубин» и «Урал» – «Тамбов»

    Российский футбольный союз внес изменения в график назначения арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

    «В двух матчах российской Премьер-лиги произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал»«Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов. Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус», – говорится в заявлении РФС.

    • Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.
    • Игра «Урал» – «Тамбов» пройдет в воскресенье в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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