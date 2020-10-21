Миранчук забил первый гол за «Аталанту» спустя девять минут после выхода на замену

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый гол за новую команду.
Хавбек отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» спустя девять минут после того, как вышел на замену.
- Эта игра – первая для Алексея в футболке «Аталанты».
- Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».
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Русские клубы в Лиге чемпионов – печаль. Миранчук – радость
Источник: Бомбардир.ру