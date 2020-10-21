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    Миранчук забил первый гол за «Аталанту» спустя девять минут после выхода на замену

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый гол за новую команду.

    Хавбек отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» спустя девять минут после того, как вышел на замену.

    • Эта игра – первая для Алексея в футболке «Аталанты».
    • Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».

    Русские клубы в Лиге чемпионов – печаль. Миранчук – радость

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2020 23:47
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2798

      seth343 22 октября 2020, 10:03

      Леха с отличным дебютом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      veter78 22 октября 2020, 09:55

      Красава

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 22 октября 2020, 09:45

      Молодец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 октября 2020, 09:36

      Алексей молодчик! Светлая голова российского футбола! Надеюсь, займет место и в основном составе симпатично играющей Аталанты

      4
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      Рейтинг: +69

      Nemchinevich I.P. 22 октября 2020, 08:45

      Браво Алексей!Не упустил свой шанс.Удачи!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 22 октября 2020, 08:41

      Когда больше десяти россиян играли в топовых клубах Англии, Испании, Германии, Португалии и регулярно забивали голы, не припомню такого буйного восторга во всех новостях, как забитый гол в ворота датского( датского, Карл!) Мидт..Тььфу! Не выговорить! И это всё, что надо знать о нынешнем уровне РПЛ и мастерстве наших "кудесников мяча".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 22 октября 2020, 07:33

      Да, не дать не взять, так держать!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 октября 2020, 06:50

      Так держать, Лёха!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1970

      Niko 22 октября 2020, 06:38

      Красава

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Dr.Metal 22 октября 2020, 06:20

      Молодец, парень. Наконец то дали шанс и он им воспользовался. Возможно на следующий матч в старте выйдет

      9
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