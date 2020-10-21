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  • Миранчук забил первый гол за «Аталанту» спустя девять минут после выхода на замену

Миранчук забил первый гол за «Аталанту» спустя девять минут после выхода на замену

21 октября 2020, 23:47
28

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил первый гол за новую команду.

Хавбек отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом» спустя девять минут после того, как вышел на замену.

  • Эта игра – первая для Алексея в футболке «Аталанты».
  • Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
  • Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Русские клубы в Лиге чемпионов – печаль. Миранчук – радость

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Аталанта Мидтьюлланд Миранчук Алексей
Комментарии (28)
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Черкизовский Кот
1603313305
Рад за нашего Лёху!
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Medved2468
1603313315
Красава, Леша! Так держать!
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dinar7777dinar
1603313547
леха с почином ! красавец положил. голова бы еще поскорее восстановился а то в сборной убогий джуба уже надоел своим пешкоходом !
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filosof sparty
1603313866
С почином!!!
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vmonomah17
1603327608
Митьюлланд это, конечно, не такая крутая команда как Брюгге, но Леха все-равно молодец))
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spam2009
1603335036
Красиво положил, бомжам такое и не снилось
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Dr.Metal
1603336852
Молодец, парень. Наконец то дали шанс и он им воспользовался. Возможно на следующий матч в старте выйдет
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Fusballer
1603338607
Так держать, Лёха!
Ответить
CSKA471
1603341223
Да, не дать не взять, так держать!
Ответить
Nemchinevich I.P.
1603345536
Браво Алексей!Не упустил свой шанс.Удачи!!!
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