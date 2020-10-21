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    Тедеско – о поражении в матче с «Енисеем»: «Сказалась разница во времени. Поле было сухим, а еще много кочек»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал причины поражения красно-белых в кубковом матче с «Енисеем» (0:1).

    – Мы хотели выиграть, но главной задачей было пройти дальше в Кубке России. И мы сделали это с первого места в группе. Игра получилась непростая, и важно было показать характер. Мы начали демонстрировать его с перелета на самолете, ведь летели четыре с половиной часа, плюс накладывалась разница во времени.

    Мне понравилось, как ребята сыграли, было задействовано много молодых. Очень тяжелый матч. Поле было сухим, его не полили как следует, а еще на нем много кочек; все это добавляло сложностей.

    — Чем вызвано решение выставить состав с большим количеством молодежи? И как оцените дебют парней?

    — Мы могли себе такое позволить, чтобы посмотреть, на что способны ребята. Но не скажу, что игра была для нас товарищеской, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже. Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Мы отнеслись к игре серьезно.

    — Не проще было сэкономить силы и не лететь на игру? Получили бы 0:3 и все равно заняли бы первое место в группе.

    — Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры. В других клубах, возможно, и могла возникнуть такая идея, но нам подобное даже не приходило в голову. Мы приехали сюда играть, – приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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