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  • Тедеско – о поражении в матче с «Енисеем»: «Сказалась разница во времени. Поле было сухим, а еще много кочек»

Тедеско – о поражении в матче с «Енисеем»: «Сказалась разница во времени. Поле было сухим, а еще много кочек»

21 октября 2020, 19:37
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал причины поражения красно-белых в кубковом матче с «Енисеем» (0:1).

– Мы хотели выиграть, но главной задачей было пройти дальше в Кубке России. И мы сделали это с первого места в группе. Игра получилась непростая, и важно было показать характер. Мы начали демонстрировать его с перелета на самолете, ведь летели четыре с половиной часа, плюс накладывалась разница во времени.

Мне понравилось, как ребята сыграли, было задействовано много молодых. Очень тяжелый матч. Поле было сухим, его не полили как следует, а еще на нем много кочек; все это добавляло сложностей.

— Чем вызвано решение выставить состав с большим количеством молодежи? И как оцените дебют парней?

— Мы могли себе такое позволить, чтобы посмотреть, на что способны ребята. Но не скажу, что игра была для нас товарищеской, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже. Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Мы отнеслись к игре серьезно.

— Не проще было сэкономить силы и не лететь на игру? Получили бы 0:3 и все равно заняли бы первое место в группе.

— Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры. В других клубах, возможно, и могла возникнуть такая идея, но нам подобное даже не приходило в голову. Мы приехали сюда играть, – приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Кубок Енисей Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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ArReal
1603306320
Да просто слили, чтобы в кубке не играть да и все))что тут думать!?)
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paracetamol
1603307206
У плохого танцора...
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Правдоруб100
1603312433
Спартаку кубок не нужен, как он не нужен и всем в РПЛ. А вот в ФНЛ многие мечтают пройти дальше, а то и взять его. ТОЛЬКО ЭТИМ объясняется проигрыш, в частности, Спартака. Ставят молодых, мол, если выиграете - хорошо, ну а проиграете - опыта наберётесь. Кубок со времён СССР стал никчёмным турниром.
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maygli
1603315999
А ещё земляные червяки, тоже мешали , тьфу . не приятные такие. Итог матч проиграли Понсе травмирован, Соболев травмирован, с Краснодаром игру пропускают.
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Fancyfall
1603341470
повезло, что родине наколотили 5, сделали задел на будущее, чтобы дальше пройти... а что мешало организовать нормальный полив поля в перерыве?
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qawzsexdr
1603346359
Ну ребята, вы не правы. Гол был забит с нарушением, такой не следовало засчитывать. К тому же в ворота Енисея не было назначено 2 100% пенальти.
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