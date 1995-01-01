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    Кубок России. «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала

    «Спартак» уступил «Енисею» в третьем туре элитного раунда Кубка России – 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий Хуан Эдуардо Лескано.

    Несмотря на поражение, команда Доменико Тедеско вышла в 1/8 финала турнира, опередив соперников по группе по дополнительным показателям.

    Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур

    Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лескано, 47.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии96
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      Рейтинг: +2044

      Из Твери Леха 5 минут назад

      что за дебильный формат кубка? какие-то группы выдумали, раньше же нормально было : 1 матч и идешь дальше.

      0
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      Рейтинг: +2216

      Puddle > Из Твери Леха 2 минуты назад

      я что то не понял, хряки еще не вылетели, что ли??????

      0
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      Рейтинг: +1200

      Nevsky_RU 8 минут назад

      Ну хоть где то Срам мск к элите относят.
      Элитный спам, вдул элитному Енисею, в элитном групповом раунде. Вот где уровень)

      1
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      Рейтинг: +14819

      silver29 10 минут назад

      Конечно результат ни на что не влияет, но два вывода сделать можно: Кокорин это шлак, он не игрок основы и не может получать такую зарплату ! Ближайшего резерва в виде молодых у нас пока нет ((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2216

      Puddle > silver29 7 минут назад

      Два вывода можно сделать: Стыдно за спартак и позор рылам!

      1
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      Рейтинг: -705

      Синитсосит 11 минут назад

      а вот вчера у зинида игра была, где показали реальный уровень пуделей, бомжи дно

      0
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      Рейтинг: +18587

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Оху*ть! (((((

      0
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      Рейтинг: -705

      Синитсосит 13 минут назад

      это тренировка, не игра, чего к ней так относится

      0
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      Рейтинг: +45

      Dob13 35 минут назад

      Уважаемые Пудель и Аларм! Ваш цирк уже надоел всем! Когда это кончится? Я не являюсь болельщиком Спартака, но при этом читать эту чушь надоедает все больше и больше с каждым днем! У вас правда других радостей в жизни нет?

      1
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      Рейтинг: +12364

      derrik2000 > Dob13 28 минут назад

      А я по-другому обращусь.
      Советом, который нашёл у Карпа в инстаграмме.
      По-поводу требований к Семаку после вчерашнего матча:

      "Фанаты Валенсии настолько недовольны руководством клуба, что наняли популярную группу.
      Музыканты преследуют по городу директорат, распевая под гитару песни критического содержания.
      Ноу-хау.
      Навязчиво, обсуждаемо, вирусно - и при этом в национальных традициях".

      Там и фото есть. ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +381

      Землякруглая > Dob13 11 минут назад

      К этим клоунам давно уже привыкли, что когда они ненадолго пропадают, то даже становится скучно.

      0
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      Рейтинг: +824

      С-Пб on-line > Dob13 8 минут назад

      воспринимай это с улыбкой, как и всю жизнь

      1
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      Рейтинг: +9394

      alarm 41 минуту назад

      позор же, ну

      3
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      Рейтинг: +45

      Dob13 > alarm 40 минут назад

      Что ты заладил???

      1
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      ...
      Рейтинг: +2216

      Puddle > Dob13 30 минут назад

      А ты докажи, что он не прав! Гы-гы-гы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1238

      зинет недоклуб > Puddle 26 минут назад

      очко иди лизани аларму тоесть самому себе чушкарь.то ли дело брюгге зенет обосал вчера ааххахахах

      -1
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      Рейтинг: +2216

      Puddle > зинет недоклуб 25 минут назад

      Нассал- это я тебе в пятак! В обе дырочки! Гы-гы-гы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9394

      alarm 41 минуту назад

      енисей за 6 лямов полностью деклассировал и унизил позорных хрюканов за 106 лямов!

      5
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      Рейтинг: +2216

      Puddle 46 минут назад

      Кто матч смотрел??? Педеска сильно визжал на бровке?

      5
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      Рейтинг: +45

      Dob13 > Puddle 45 минут назад

      Да прекрати уже ты! Не смешно

      0
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      Рейтинг: +2216

      Puddle > Dob13 28 минут назад

      Смотреть как Педеска, прикрыв хрюндель маской визжит и хрюкает? Не смешно? Ну ты и печальный. Жаль видео нет, как он стол копытцем ломает

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