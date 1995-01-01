Кубок России. «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала

«Спартак» уступил «Енисею» в третьем туре элитного раунда Кубка России – 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий Хуан Эдуардо Лескано.

Несмотря на поражение, команда Доменико Тедеско вышла в 1/8 финала турнира, опередив соперников по группе по дополнительным показателям.

Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур

Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лескано, 47.

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