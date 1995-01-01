Кубок России. «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала

что за дебильный формат кубка? какие-то группы выдумали, раньше же нормально было : 1 матч и идешь дальше.
«Спартак» уступил «Енисею» в третьем туре элитного раунда Кубка России – 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий Хуан Эдуардо Лескано.
Несмотря на поражение, команда Доменико Тедеско вышла в 1/8 финала турнира, опередив соперников по группе по дополнительным показателям.
Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур
Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лескано, 47.