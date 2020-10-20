Черчесов-младший успешно перенес операцию

Вратарь «Олимпа» Станислав Черчесов получивший травму в матче 12-го тура ПФЛ с «Родиной» (2:1), перенес операцию.

«Оценивать состояние Станислава сейчас достаточно сложно, он только отошел от наркоза. В целом по тому, что сказали врачи, операция прошла успешно, в плановом режиме, без всяких осложнений. Сейчас он находится под плановым наблюдением», — сообщили в пресс-службе клуба.