Цыганков: «Отсутствие Роналду будет плюсом. Отдадим все силы, чтобы победить «Ювентус»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Думаю, все понимают, кто такой Криштиану Роналду. Его отсутствие будет плюсом для нас. Роналду – великий игрок, его отсутствие нам на руку.

Тренерский штаб подготовит тактику против «Ювентуса». Задача игроков – выполнить ее. Уверен, что все отдадут максимальное количество сил. Мы верим, что можем добиться победы», – приводит слова Цыганкова Sport.ua.