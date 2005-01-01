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    Цыганков: «Отсутствие Роналду будет плюсом. Отдадим все силы, чтобы победить «Ювентус»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Думаю, все понимают, кто такой Криштиану Роналду. Его отсутствие будет плюсом для нас. Роналду – великий игрок, его отсутствие нам на руку.

    Тренерский штаб подготовит тактику против «Ювентуса». Задача игроков – выполнить ее. Уверен, что все отдадут максимальное количество сил. Мы верим, что можем добиться победы», – приводит слова Цыганкова Sport.ua.

    • Сегодня, 20 октября, киевское «Динамо» примет на своем поле «Ювентус».
    • Начало игры – 19:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.ua

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