Чорлука восстановился от травмы и отправился вместе с «Локомотивом» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отправился вместе с командой в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Хорват восстановился от повреждения, полученного в матче 10-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Кэп с нами! Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой в Зальцбург!», – пишет пресс-служба «Локо» в твиттере.

Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября.

Начало встречи – 19:55 по Москве.