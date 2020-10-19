Чорлука восстановился от травмы и отправился вместе с «Локомотивом» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отправился вместе с командой в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Хорват восстановился от повреждения, полученного в матче 10-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).
«Кэп с нами! Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой в Зальцбург!», – пишет пресс-служба «Локо» в твиттере.
- Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября.
- Начало встречи – 19:55 по Москве.
Кэп с нами!Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой в Зальцбург!Скоро опубликуем полный список игроков, отправляющихся на матч #ЗальцбургЛоко #UCL pic.twitter.com/J3lpohmIQR— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 19, 2020