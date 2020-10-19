Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Чорлука восстановился от травмы и отправился вместе с «Локомотивом» на матч ЛЧ с «Зальцбургом»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отправился вместе с командой в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

    Хорват восстановился от повреждения, полученного в матче 10-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

    «Кэп с нами! Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой в Зальцбург!», – пишет пресс-служба «Локо» в твиттере.

    • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября.
    • Начало встречи – 19:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru