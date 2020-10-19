Газизов – о дебюте Мозеса: «С его выходом «Спартак» добавил. Видно, что он мастер»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал оценку дебюту в составе московской команды ее новичка Виктора Мозеса.

Нигериец вышел на замену во втором тайме субботнего матча против «Химок» (3:2).

29-летний футболист взят в аренду у «Челси» до конца нынешнего сезона.

«Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок». Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всe зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать», – сказал Газизов.

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