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  • Газизов – о дебюте Мозеса: «С его выходом «Спартак» добавил. Видно, что он мастер»

Газизов – о дебюте Мозеса: «С его выходом «Спартак» добавил. Видно, что он мастер»

19 октября 2020, 12:57
23

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал оценку дебюту в составе московской команды ее новичка Виктора Мозеса.

  • Нигериец вышел на замену во втором тайме субботнего матча против «Химок» (3:2).
  • 29-летний футболист взят в аренду у «Челси» до конца нынешнего сезона.

«Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок». Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всe зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать», – сказал Газизов.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Газизов Шамиль
Комментарии (23)
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oyabun
1603105045
Ох, лукавит Шамиль! Команда "добавила" потому что Зобнин наконец то перешел в центр, где с Умяровым и Кокориным был полный провал. А Мозес в этой игре совсем не показал что это та "звезда" которую так ждали всё ТО. Впрочем судить строго не будем - первая игра да еще с корабля на бал. Посмотрим дальше.
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maior-60
1603105818
Считаю, что пока рано обсуждать Виктора. Играл то он фактически с листа, даже не потренировавшись с командой нормально.
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NewLife
1603108323
Ген. директор - балабол. Тед молчит, не желая врать или напрягать игроков, а этот каждой бочке затычка.
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ilichkadr
1603108581
"с его выходом команда добавила" . Так добавила, что сразу 3 гола забила. Видимо со страху, когда увидела Мозеса? Если говорить серьезно, то Мозес сам ещё не въехал куда попал и что ему предстоит делать на поле. Дай бог, чтобы побыстрее адаптировался и начал приносить пользу команде.
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