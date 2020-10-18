Мозес: «Рад дебютировать за великий клуб»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от первой игры за московскую команду. Нигерийский футболист дебютировал в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

«Рад дебютировать за великий клуб. Начать с победы – замечательно. Надеюсь, это только начало успешного пути», – написал Мозес в инстаграме.

«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» до конца сезона.

У клуба есть опция выкупа 29-летнего игрока за 10 миллионов евро.