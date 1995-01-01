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    Мозес: «Рад дебютировать за великий клуб»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от первой игры за московскую команду. Нигерийский футболист дебютировал в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

    «Рад дебютировать за великий клуб. Начать с победы – замечательно. Надеюсь, это только начало успешного пути», – написал Мозес в инстаграме.

    • «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» до конца сезона.
    • У клуба есть опция выкупа 29-летнего игрока за 10 миллионов евро.

    text

    Публикация от text (@victormoses) 18 Окт 2020 в 6:58 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Виктора Мозеса

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1581

      ФК Пупсик 9 минут назад

      Федун и этому не пожалел мазута, раз кричит про великий клуп!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4430

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Ахаха, уголь забоялся, что им баню топить пойдут, если он помойку не похвалить народную, с помощью судьи, от второго аутсайдера еле отскочили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17250

      bset 1 час назад

      Мы тоже рады, что ты дебютировал за великий клуб. Давай за Спартак попыли и возвращайся снова в великий клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Горкин Блеванов 1 час назад

      Он велыкй, велыкй клупп !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18578

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Только великий клуб не очень рад твоему дебюту, херово сыграл.

      0
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      Рейтинг: +6

      zabo21 2 часа назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -1
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      Рейтинг: +9294

      alarm 2 часа назад

      ухаха! вонючий свинарник, а не клуб!

      2
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      ...
      Рейтинг: +103

      аларм дубль2 > alarm 57 минут назад

      вонючий свинарник это где ты сейчас находишься!

      0
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      Рейтинг: +1234

      DMитрий 3 часа назад

      Какой клуб...? Бзедун что-ли приплачивает к подъемным, чтобы такой бред новички несли, которые и о таком клубе-то возможно узнали после того как агент сказал, что есть интерес? Во многих странах есть свой для своих "великий клуб", но это не значит, что он такой для игроков, действительно поигравших в сильных чемпионатах и больших клубах!!! Смешно слышать.

      2
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      Рейтинг: +5262

      subbotaspartak > DMитрий 28 минут назад

      Спартак Великий Клуб!
      А ты глуп, туп...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -87

      Спартач80 3 часа назад

      Вот как он смел не упомянуть Зенит?!Прямое нарушение Российской Лиги Приколов-хам!!!Обязан похвалить!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +21895

      пьяныйхоровод > Спартач80 1 час назад

      Газпромжефсёкупил - вот и не упомянул .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1926

      FENIX-SL 3 часа назад

      почему бы сразу не сказать
      лучший клуб
      или еще не доплатили?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      subbotaspartak > FENIX-SL 30 минут назад

      Он всегда лучший.
      Это и ежу понятно.
      Понятно?

      -2
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      Рейтинг: +4430

      KPCCSPB > subbotaspartak 23 минуты назад

      Не называй плаксивую помойку великим. Сейчас не совок, и сриптаку не подсуживают в РПЛ, поэтому и нету трофеев в ЕК, что в 99е вас тащили. Не позорься

      1
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      Рейтинг: +1926

      FENIX-SL > subbotaspartak 23 минуты назад

      как и любой стандартный болельщик свинарни
      умом ты не отличаешься

      -1
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      Рейтинг: +5262

      subbotaspartak > FENIX-SL 17 минут назад

      Можете заплеваться до наводнения в Финском заливе...
      До Спартака вам не дотянуться,
      В своей слюне захлебнуться.

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