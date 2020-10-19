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  • Ещенко – о конкуренции с Мозесом: «Он не будет спать спокойно, зная, что в «Спартаке» есть я»

Ещенко – о конкуренции с Мозесом: «Он не будет спать спокойно, зная, что в «Спартаке» есть я»

19 октября 2020, 10:20
7

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу дебюта в московской команде Виктора Мозеса, который стал его конкурентом на правом фланге.

– Как вам новичок Виктор Мозес? Буквально с самолета вышел на матч и помог победить.

– Если бы еще забил, вообще было бы здорово. И для него самого это было бы важно. У него был хороший момент, когда Джордан (Ларссон) дал пас вразрез. Виктор качественный и сильный футболист, он играл в «Челси», «Интере». Просто так в такие команды не берут.

– Он хоть успел познакомиться с вами перед игрой?

– Конечно. Мы пожелали ему удачи в «Спартаке», чтобы всe было хорошо, чтобы не было травм. И перед выходом на поле я ему дал напутствие, сказал, чтобы не тушевался. Мы приняли его тепло. Тем более он сам всe понимает, ему всe же не 20 лет. Думаю, попросим Виктора, чтобы пару песен спел команде. Возможно, придумаем, какие именно.

– В адрес новичка прозвучало немало критики за эпизод со вторым голом «Химок», когда Мозес не побежал за Брайаном Идову.

– Изначально в том эпизоде аут был нашим. Мы показывали, жестикулировали об этом. При этом понятно, что даже если судья решил иначе, бежать назад нужно. Также и Айртон должен был возвращаться назад. А получилось так, что два нападающих соперника оказались против трех наших защитников. Это такое стечение обстоятельств. Один чуть недоработал, второй и так пошло. Мы уже обсудили, как действовать в таких ситуациях, сделали выводы. Главное, что «Спартак» набрал три очка.

– Нигериец – ваш конкурент за место в составе...

– Это стимул для меня. Соответственно, и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я (смеется). Понимаю, что я не могу играть всe время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть еще один квалифицированный футболист.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Мозес Виктор
Комментарии (7)
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polt
1603096355
Здоровая конкуренция - польза для команды. Да и форма Ещенко позволяет еще поиграть. Удачи обоим.
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Pangolin
1603099841
Мне кажется всё совсем наоборот...
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Max Bobr
1603107245
Я думаю, что Мозес будет спать сном младенца даже при трех Ещенко в составе)))
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derrik2000
1603115259
"Думаю, попросим Виктора, чтобы пару песен спел команде. Возможно, придумаем, какие именно." А чё тут думать-то??? Что-нибудь и Эдди Вата или Slim Burna. А ещё лучше - попурри из ***** народных напевов. )))
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