«Зальцбург» и «Локомотив» рассудит голландец Гезюбююк

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Локомотивом».

Главным арбитром будет голландец Сердар Гезюбююк. Его помощники – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Видеоассистенты – Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Резервный рефери – Бас Нейхус.

Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября, в 19:55 по московскому времени.

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