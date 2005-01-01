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    «Зальцбург» и «Локомотив» рассудит голландец Гезюбююк

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Локомотивом».

    Главным арбитром будет голландец Сердар Гезюбююк. Его помощники – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Видеоассистенты – Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Резервный рефери – Бас Нейхус.

    Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится в среду, 21 октября, в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4028

      Давид59 17 минут назад

      Интересно, его имя комментатор выговорит?

      0
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      Рейтинг: +1223

      Romantic2010 > Давид59 16 минут назад

      Слуцкий в свое время, работая в Голландии хорошо так на него наехал....ПОтом правда извинялся...

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