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Гончаренко – о фоле на Карпове: «Это красная карточка»

18 октября 2020, 19:51
27

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Динамо» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

«У Карпова перелом носа со смещением. Завтра будем делать обследование. Что касается красной карточки, если это игра локтем – должна быть красная карточка. Но я не видел повтора.

«Сигурдссону сегодня сделали обследование. Пока не знаю результатов. Думаю, ничего страшного. Арнор должен быть готов к Лиге Европы.

К сожалению, у Фукса случилась повторная травма. Прогнозы пока делать не будем. Восстановление займет около 1,5 месяца», – сказал Гончаренко.

  • Карпову сломали нос в матче с «Динамо».
  • Фукс получил травму в игре с «Ахматом». ЦСКА купил его этим летом за 8 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Сигурдссон Арнор Карпов Вадим Фукс Бруно Гончаренко Виктор
Комментарии (27)
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vladimir-7
1603040547
Судья собака, даже повтор не стал смотреть, прямое удаление Грулева. Как ни старался судья, всё равно остался без премии.
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GreyDM
1603042101
Выставленный локоть в борьбе за верховой мяч = жёлтая карточка, а то что с травмой так вышло- это случай, от которого никто не застрахован. Вряд ли целью Грулёва было сломать Карпову нос , да и акцентированного удара там не было. Пы Сы : Карпову -здоровья, Грулёву - впредь поаккуратней...
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Кузьмич на трибуне
1603042348
Откровенной грубости не было. Был игровой момент, да получилось так что не умышленный удар пришёлся прямо в нос. Как это трактовать? Если -это красная, то скоро из футбола сделают балет. Скоро любое касание-будет красной карточкой. Я не сторонник грубой игры, но в регби и в хоккее просто ржут над футбольными недотрогами. Скоро прыжок нужно будет делать по стойке смирно. Если для вас игроки -это грубо, то милости просим на производство, на стройку, в фермерские хозяйства. Там руками не машут. Там за зарплату пахать сеять, строить и производить нужно. Вам такая зарплата и в кошмарном сне не приснится
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Бухбух
1603043892
Чистейшая красная. Грулев здоровый, а прыгать не умеет - вот и решил умышленно локтем по носу заехать со всей силы.
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portero
1603044577
Раз есть травма, то красная..... Динамо косооломы.
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Горкин Блеванов
1603050938
перелом носа со смещением - прямая красная, но даже это не главное, это уже система теперь пусть кто-нибудь скажет что Динамо не костоломы...
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ZEVS71
1603054160
Так хотелось раньше за его игру по роже дать, а теперь ему нос сломали и жалко стало. Наш ведь)))
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maygli
1603055067
Карпова конечно жаль, но он молодец, не уклоняется от борьбы, боец. А момент игровой, таких в каждом матче с десяток всегда бывает, но дальше как повезёт. Тот кто запаздывает с прыжком, всегда попадает под руку.
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СвинкаСправедливости
1603057487
Нарушения своих игроков в матче со Спартаком иди посмотри лучше, шизоид.
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Masteralex
1603061795
на повторе четко видно, что Карпов остановился и просто стоял, когда понял что к мячу не успел и тут ему на скорости прилетает в нос выставленный локоть, очень жесткий и сильный удар, нельзя так играть, это дисквалификация вопрос только где был VAR, это ведь в их компетенции подсказать что это красная
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