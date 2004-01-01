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    Гончаренко – о фоле на Карпове: «Это красная карточка»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Динамо» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

    «У Карпова перелом носа со смещением. Завтра будем делать обследование. Что касается красной карточки, если это игра локтем – должна быть красная карточка. Но я не видел повтора.

    «Сигурдссону сегодня сделали обследование. Пока не знаю результатов. Думаю, ничего страшного. Арнор должен быть готов к Лиге Европы.

    К сожалению, у Фукса случилась повторная травма. Прогнозы пока делать не будем. Восстановление займет около 1,5 месяца», – сказал Гончаренко.

    • Карпову сломали нос в матче с «Динамо».
    • Фукс получил травму в игре с «Ахматом». ЦСКА купил его этим летом за 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2303

      Бухбух 4 минуты назад

      Чистейшая красная. Грулев здоровый, а прыгать не умеет - вот и решил умышленно локтем по носу заехать со всей силы.

      0
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      Рейтинг: +2004

      Кузьмич на трибуне 30 минут назад

      Откровенной грубости не было. Был игровой момент, да получилось так что не умышленный удар пришёлся прямо в нос. Как это трактовать? Если -это красная, то скоро из футбола сделают балет. Скоро любое касание-будет красной карточкой. Я не сторонник грубой игры, но в регби и в хоккее просто ржут над футбольными недотрогами. Скоро прыжок нужно будет делать по стойке смирно. Если для вас игроки -это грубо, то милости просим на производство, на стройку, в фермерские хозяйства. Там руками не машут. Там за зарплату пахать сеять, строить и производить нужно. Вам такая зарплата и в кошмарном сне не приснится

      1
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      Рейтинг: +956

      elessar arnor > Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      дрыщары, а не спортсмены

      1
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      Рейтинг: +989

      GreyDM 34 минуты назад

      Выставленный локоть в борьбе за верховой мяч = жёлтая карточка, а то что с травмой так вышло- это случай, от которого никто не застрахован. Вряд ли целью Грулёва было сломать Карпову нос , да и акцентированного удара там не было.
      Пы Сы : Карпову -здоровья, Грулёву - впредь поаккуратней...

      2
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      Рейтинг: +2355

      zritelx > GreyDM 22 минуты назад

      В правилах рекомендация- после нанесения травмы судьи изменяют решение по карточке, это не раз было. Игрок получил желтую за грубую игру, судья не стал акцентировать внимание на последствия этой грубости, грубейшая ошибка судьи. А что до Грулева, однозначно не целенаправленно, но часто и не специально наносят травмы после которых игрок прекращает играть. Грулев осознанно поднимал локоть на уровень лица- да может быть манера испугать соперника, думаю КДК рассмотрит данный момент и футболист пропустит столько же матчей , сколько Карпов, такая практика есть.

      3
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      Рейтинг: +1302

      CSKA471 > GreyDM 15 минут назад

      Да неосознано без влпросов, но кдк скорее всего дисквалифицирует, по итогам полученной травмы

      0
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      Рейтинг: +2004

      Кузьмич на трибуне > zritelx 14 минут назад

      Сможешь подпрыгнуть , не поднимая рук? Попробуй 10 раз. Желательно с разбега, желая достать головой до (к примеру воздушного шарика)

      0
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      Рейтинг: +1926

      FENIX-SL 47 минут назад

      в динамике на красную не тянуло
      а повтор я и сам пропустил
      просто так попал неудачно карпову
      но не исключаю что это могло быть прям умышленно..тогда красная

      0
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      Рейтинг: +13551

      vladimir-7 1 час назад

      Судья собака, даже повтор не стал смотреть, прямое удаление Грулева.
      Как ни старался судья, всё равно остался без премии.

      2
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      Рейтинг: +956

      elessar arnor > vladimir-7 59 минут назад

      странный ты, судья все же благоволил ЦСКА, а тут говоришь такое..

      2
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      Рейтинг: +17250

      bset > elessar arnor 55 минут назад

      Ахахахаха. Отменил гол ЦСКА, не показал красную. Конечно, благоволил))

      6
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      Рейтинг: +96

      pasha-ansh@mail.ru > elessar arnor 31 минуту назад

      это как, отменил гол. не удалил Грулева, и каким местом благовалил?

      1
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      Рейтинг: +956

      elessar arnor > bset 25 минут назад

      а, там был фол, голову то включай

      1
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      Рейтинг: +956

      elessar arnor > pasha-ansh@mail.ru 25 минут назад

      трактовал многие моменты в пользу ЦСКА

      2
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