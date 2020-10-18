Гончаренко – о фоле на Карпове: «Это красная карточка»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Динамо» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

«У Карпова перелом носа со смещением. Завтра будем делать обследование. Что касается красной карточки, если это игра локтем – должна быть красная карточка. Но я не видел повтора.

«Сигурдссону сегодня сделали обследование. Пока не знаю результатов. Думаю, ничего страшного. Арнор должен быть готов к Лиге Европы.

К сожалению, у Фукса случилась повторная травма. Прогнозы пока делать не будем. Восстановление займет около 1,5 месяца», – сказал Гончаренко.