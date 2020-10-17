Мозес: «Стадион «Спартака» похож на английский»

Новичок «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от пребывания в Москве и первого посещения «Открытие Арены».

«Москва – красивый город. Прилетев, понял, насколько это классное место.

Наш стадион – это большая арена, которая вмещает много людей. С нетерпением жду, когда смогу здесь сыграть. Стадион похож на английский. Болельщики находятся близко к полю, всe как в Англии», – сказал нигериец.