Мозес: «Стадион «Спартака» похож на английский»

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18522

      Боцман59rus 25 минут назад

      Не поверишь, даже на колени перед матчем не встаём....

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