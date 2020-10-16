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    Мозес вечером провел первую тренировку в «Спартаке»

    Новичок «Спартака» Виктор Мозес провел первую тренировку в Москве. Он поработал индивидуально вечером после прилета в Россию.

    Ранее футболист примерил форму команды и побывал на «Открытие Арене».

    • «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
    • Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    16.10.2020 23:13
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