Мозес вечером провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Виктор Мозес провел первую тренировку в Москве. Он поработал индивидуально вечером после прилета в Россию.
Ранее футболист примерил форму команды и побывал на «Открытие Арене».
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.
- Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
Первая тренировка Виктора @VictorMoses в «Спартаке» #ВитяТыДома pic.twitter.com/2X5AQ3PTXG— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020