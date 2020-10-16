«Спартак»: «Как же идет Мозесу наша футболка»

Новичок «Спартака» Виктор Мозес примерил форму команды и побывал на «Открытие Арене». Видео доступно ниже.

«Первые кадры Мозеса в футболке «Спартака»! Как же ему идет», – написала пресс-служба москвичей.

«Спартак» арендовал 29-летнего футболиста у «Челси» до конца сезона с опцией выкупа.

Дебют Мозеса за новую команду может состояться уже в субботу.

«Спартак» делит лидерство в РПЛ.

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