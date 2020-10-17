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  • Василий Березуцкий: «Говорю Карпову: «Ты же говно, ты же все равно насрешь»

Василий Березуцкий: «Говорю Карпову: «Ты же говно, ты же все равно насрешь»

17 октября 2020, 00:23
42

Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об общении с игроками клуба. В пример он привел защитника Вадима Карпова.

«Говорю ли я что-то Карпову? Я начинаю их заранее обсирать, чтобы они были готовы. То есть еще до того, как они это прочитают. Сразу говорю: «Карпов, ну ты же говно, ты же все равно насрешь». И ему потом уже не обидно. Они все хорошие ребята и понимают, что я шучу». – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Березуцкий больше всего матчей в карьере провел за ЦСКА.
  • Игрок брал со сборной России бронзу Евро-2008.
  • ЦСКА идет в РПЛ третьим.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Карпов Вадим
Комментарии (42)
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Hektor 84
1602885717
Вы все говно)))) как в пародии на 9 роту
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rammax fcsm
1602892013
я понял... карпов - ГОВНО... НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ.... Г-О-В-Н-О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГОВНО!!! карпов-ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! говорим карпов, подразумеваем ГОВНО, говорим ГОВНО , подразумеваем - карпов.... карпов = ГОВНО.... карпов, ты ГОВНО.... ГОВНОкарпов... карпоГОВНОВ.... теперь НАВСЕГДА приклеится... карпов=ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Патриотическая свинья
1602893212
Ну и речь в этой маскве, стыдно за них!
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Nerlinger
1602909450
Странный юмор! Можно и в гры3ло получить!!!!
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САДЫЧОК
1602910136
Какие руководители-такие и результаты !
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rash1959
1602915195
МАКАРЕНКО...
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Январь 59
1602915647
Однако лексикон на уровне аристократического. От такого лексикона аромат из планшета пошёл специфический. Образец культурного воспитания и благородства.
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Бухбух
1602918749
Карпов - Березуцкому: "Срал, сру и буду срать".
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Каратель помойников
1602919071
шутник вася,недаром что берёза
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nik55
1602920467
ты сам неплохо срал----- Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»
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