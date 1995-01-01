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    Василий Березуцкий: «Говорю Карпову: «Ты же говно, ты же все равно насрешь»

    Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об общении с игроками клуба. В пример он привел защитника Вадима Карпова.

    «Говорю ли я что-то Карпову? Я начинаю их заранее обсирать, чтобы они были готовы. То есть еще до того, как они это прочитают. Сразу говорю: «Карпов, ну ты же говно, ты же все равно насрешь». И ему потом уже не обидно. Они все хорошие ребята и понимают, что я шучу». – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Березуцкий больше всего матчей в карьере провел за ЦСКА.
    • Игрок брал со сборной России бронзу Евро-2008.
    • ЦСКА идет в РПЛ третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      vladik12 20 минут назад

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