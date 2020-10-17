Василий Березуцкий: «Говорю Карпову: «Ты же говно, ты же все равно насрешь»

Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об общении с игроками клуба. В пример он привел защитника Вадима Карпова.

«Говорю ли я что-то Карпову? Я начинаю их заранее обсирать, чтобы они были готовы. То есть еще до того, как они это прочитают. Сразу говорю: «Карпов, ну ты же говно, ты же все равно насрешь». И ему потом уже не обидно. Они все хорошие ребята и понимают, что я шучу». – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».