Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о реакции команды на вылет с Евро-2016. Россияне заняли в группе последнее место.

«Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: «Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и обосрались. Чего теперь делать? Первый раз, что ли?». Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас — нет», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».