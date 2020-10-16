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  • Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»

Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»

16 октября 2020, 21:39
10

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о реакции команды на вылет с Евро-2016. Россияне заняли в группе последнее место.

«Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: «Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и обосрались. Чего теперь делать? Первый раз, что ли?». Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас — нет», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Березуцкий брал со сборной бронзу Евро-2008.
  • Слуцкий работал в команде с 2015 по 2016 год.
  • Сейчас Березуцкий – заместитель генерального директора ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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alex1951
1602874406
Правильно. Кому то надо же было..... Жребий выпал на Россию. Игроки ни причем. Тренер тоже. Жребий.... ***...
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Lilipyt
1602885114
Вот от таких игроков надо избавляться у которых такое мнение.
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Cromathaar
1602888650
Здраво рассуждая, Вася вполне мог играть ну по крайней мере в середнике топ-5 лиг стабильно. Но вот такое отношение его не красит. А вот Слуцкого наоборот - красит. Может не хватать знаний, опыта, удачи, но правильное отношение к делу должно сохраняться всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
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Владислав Vlad
1602892882
Да, засранцев среди футболистов сборной всегда хватало.
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Томик
1602893049
Да что ж у него что ни фраза, то про говно или про срать? Ну что там у Васи в голове?
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Nerlinger
1602909614
Да и не последний ...
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JI e x a
1602915746
Зашли и говорят: "Обсирались, обсираемся и будем обсираться!" =)
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paracetamol
1602918370
Хорошая психология для защитника сборной. Как это г-но столько лет в ней держалось!
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Каратель помойников
1602919192
у васи понос по ходу,как карьеру завершил так про обосрались постоянно,а может это новый дерьмо-демон?)))
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