Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»

Правильно. Кому то надо же было.....
Жребий выпал на Россию.
Игроки ни причем.
Тренер тоже.
Жребий....
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Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о реакции команды на вылет с Евро-2016. Россияне заняли в группе последнее место.
«Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: «Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и обосрались. Чего теперь делать? Первый раз, что ли?». Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас — нет», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Березуцкий брал со сборной бронзу Евро-2008.
- Слуцкий работал в команде с 2015 по 2016 год.
- Сейчас Березуцкий – заместитель генерального директора ЦСКА.