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    Василий Березуцкий: «После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. Первый раз, что ли?»

    Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о реакции команды на вылет с Евро-2016. Россияне заняли в группе последнее место.

    «Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: «Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и обосрались. Чего теперь делать? Первый раз, что ли?». Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас — нет», – сказал Березуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Березуцкий брал со сборной бронзу Евро-2008.
    • Слуцкий работал в команде с 2015 по 2016 год.
    • Сейчас Березуцкий – заместитель генерального директора ЦСКА.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8611

      alex1951 45 минут назад

      Правильно. Кому то надо же было.....
      Жребий выпал на Россию.
      Игроки ни причем.
      Тренер тоже.
      Жребий....
      ***...

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