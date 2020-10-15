«Челси» – Мозесу: «Удачи в Москве, Виктор!»

«Челси» пожелал удачи нападающему Виктору Мозесу, который сегодня стал игроком «Спартака».
«Удачи в Москве, Виктор Мозес!» – говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.
- «Спартак» арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа.
- Мозес выступал за «Челси» с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
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Источник: Официальный твиттер «Челси»