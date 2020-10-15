Хачатурянц – о возвращении Казарцева к работе в РПЛ: «Мы говорили, что правила отстранения судей будут меняться»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал возвращение арбитра Василия Казарцева к работе в матчах РПЛ.

Судья не обслуживал игры высшего дивизиона после скандала в поединке первого тура Премьер-лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).

На ближайших выходных он рассудит «Ротор» и «Тамбов».

«Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца. Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться.

Судьи, которые получают отрицательные оценки, пропускают две игры РПЛ, а если оценка очень негативная – четыре игры. Две полностью – нигде не получает назначений, а две – в ФНЛ.

Пока формула такая, она может быть скорректирована из-за количества отрицательных оценок, которые судьи будут получать. Из-за этого мы можем попасть в ситуацию кадрового дефицита. Также коррективы может внести ковид», – сказал Хачатурянц.