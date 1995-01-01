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    Хачатурянц – о возвращении Казарцева к работе в РПЛ: «Мы говорили, что правила отстранения судей будут меняться»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал возвращение арбитра Василия Казарцева к работе в матчах РПЛ.

    • Судья не обслуживал игры высшего дивизиона после скандала в поединке первого тура Премьер-лиги «Спартак»«Сочи» (2:2).
    • На ближайших выходных он рассудит «Ротор» и «Тамбов».

    «Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца. Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться.

    Судьи, которые получают отрицательные оценки, пропускают две игры РПЛ, а если оценка очень негативная – четыре игры. Две полностью – нигде не получает назначений, а две – в ФНЛ.

    Пока формула такая, она может быть скорректирована из-за количества отрицательных оценок, которые судьи будут получать. Из-за этого мы можем попасть в ситуацию кадрового дефицита. Также коррективы может внести ковид», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4002

      Каратель 1 час назад

      понятно,посмотрят-посмотрят,поиздержался судья надо ему помочь,а то вдруг выдаст всю кухню

      0
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      Рейтинг: +656

      Чехов на Садовой 1 час назад

      А как же Турбин ? Трубина забыли !!! Отменить отстранение, пожурить и немедленно в бой, труба зовёт, аж смердить от потуг начала.

      2
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      Рейтинг: +4783

      nik55 2 часа назад

      ГАЗСРЕМ сказал-----РФС выполнил

      2
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      Рейтинг: +643

      Ужас Бората 2 часа назад

      Еськова тоже пора вертать. Он уже пополнил багаж академических футбольных знаний. То что полиграф его попутал - сущая мелочь. Синиту очки как воздух сейчас нужны. Газпромовский судейский пул должен быть в полном комплекте и постоянной готовности честь продать, но синит не посрамить.

      2
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      Рейтинг: +2986

      maygli > Ужас Бората 2 часа назад

      Точно! Как же он без напарника будет работать?

      2
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      Рейтинг: +2986

      maygli 2 часа назад

      Отстегнул по больше обычного и вышел раньше.
      Кто-то должен им зарабатывать, а то пандемия, как сказал Хачатурянс.

      3
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      Рейтинг: +5015

      maior-60 2 часа назад

      А чего Казарцева на Ротор поставили? На Зенит или Спартак надо. Пусть и дальше "неумышленно" и "случайно" ошибается. Дерзай, Василий!

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      Рейтинг: +2986

      maygli > maior-60 2 часа назад

      Сцыт пока.

      2
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      Рейтинг: +6496

      ivany4 3 часа назад

      А нельзя ли сразу озвучить все ваши "правила отстранения судей " на будущее. И желательно закрепить их, хотя бы на один сезон, а не на два месяца.

      3
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      Рейтинг: +93

      Лфшт > ivany4 3 часа назад

      не слишком удобно. Надо ж как-то матчи сдавать. А так если на совсем отстранить, то кто тогда будет сливать ?? Новых тоже брать не вариант судей. Найти попробуй тех, кто сливать готов - не так уж и просто

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