Казарцев возвращается к судейству в РПЛ, Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»

Стало известно, кто рассудит матчи 11 тура Российской Премьер-лиги.
Михаил Вилков получил назначение на матч «Краснодар» – «Рубин», Кирилл Левников обслужит встречу «Химки» – «Спартак», Владислав Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо».
К судейству в РПЛ возвращается Василий Казарцев. Он обслужит матч «Ротор» – «Тамбов».
- Ранее Казарцева временно отстранили от судейства в РПЛ из-за ошибок в матче первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2).
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Источник: твиттер РФС