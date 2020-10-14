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  • Казарцев возвращается к судейству в РПЛ, Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»

Казарцев возвращается к судейству в РПЛ, Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»

14 октября 2020, 20:32
12

Стало известно, кто рассудит матчи 11 тура Российской Премьер-лиги.

Михаил Вилков получил назначение на матч «Краснодар»«Рубин», Кирилл Левников обслужит встречу «Химки»«Спартак», Владислав Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо».

К судейству в РПЛ возвращается Василий Казарцев. Он обслужит матч «Ротор»«Тамбов».

  • Ранее Казарцева временно отстранили от судейства в РПЛ из-за ошибок в матче первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Безбородов Владислав Вилков Михаил Казарцев Василий Левников Кирилл
Комментарии (12)
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derrik2000
1602697808
"Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ" Так 2-го сентября 2020 года сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Или уже РПЛ в ФНЛ переименовали??? DD ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО! )))))))))))))
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maior-60
1602699484
Газпром своих не бросает!
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polt
1602699950
Все продается и все покупается в нашем РФС. Немного времени и побольше денег и нет проблем.
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MaxRnD
1602701466
Ещё не все свои 30 серебренников отработал ?
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Лфшт
1602702959
Лига говноедов. Никакого профессионализма
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BRO_football
1602708905
Что и следовало ожидать. Судейский скандал утих. Все уже немного подзабыли из-за чего он начинался. И Казарцев возвращается как ни в чём ни бывало.
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paracetamol
1602752895
Опять Зенит СУхой судить будет, когда найдется Мокрый!
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maygli
1602757926
"... как в незаконные права, припомнишь грустные слова: "Недолго музыка играла, недолго фраер пировал".
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maygli
1602760222
Заголовок звучит так, как будто "великий" вернулся после сильнейшей травмы. Тьфу на вас.
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zigbert
1602792294
Быстро пришла его реабилитация. Для Казарцева она оказалась полной неожиданностью.
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