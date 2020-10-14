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    Казарцев возвращается к судейству в РПЛ, Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»

    Стало известно, кто рассудит матчи 11 тура Российской Премьер-лиги.

    Михаил Вилков получил назначение на матч «Краснодар»«Рубин», Кирилл Левников обслужит встречу «Химки»«Спартак», Владислав Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо».

    К судейству в РПЛ возвращается Василий Казарцев. Он обслужит матч «Ротор»«Тамбов».

    • Ранее Казарцева временно отстранили от судейства из-за ошибок в матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12127

      derrik2000 1 минуту назад

      "Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ.
      В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ"

      Так 2-го сентября 2020 года сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

      Или уже РПЛ в ФНЛ переименовали??? DD

      ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО! )))))))))))))

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