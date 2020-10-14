Казарцев возвращается к судейству в РПЛ, Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо»

"Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ.
В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ"
Так 2-го сентября 2020 года сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Или уже РПЛ в ФНЛ переименовали??? DD
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО! )))))))))))))
Стало известно, кто рассудит матчи 11 тура Российской Премьер-лиги.
Михаил Вилков получил назначение на матч «Краснодар» – «Рубин», Кирилл Левников обслужит встречу «Химки» – «Спартак», Владислав Безбородов рассудит ЦСКА и «Динамо».
К судейству в РПЛ возвращается Василий Казарцев. Он обслужит матч «Ротор» – «Тамбов».
- Ранее Казарцева временно отстранили от судейства из-за ошибок в матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Назначение судей на 11-й тур @premierliga. pic.twitter.com/8zi62jin58— РФС (@rfsruofficial) October 14, 2020