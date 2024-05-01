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    Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о кубковом проходе команды «Динамо» (2:0).

    «Что и требовалось доказать: Гильермо Абаскаль просто вредил «Спартаку». Вот и все. Владимир Слишкович просто делает то, что и нужно – успокоил ребят и они заиграли.

    При нем просто все заиграли по-новому. Кристофер Мартинс сегодня был одним из лучших, в центре все мячи собирал. Теперь «Спартак» реально задумается о победе в чемпионате. Для этого все есть», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».
    • «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 21:00
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    Комментарии (6)
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    Алексей З
    1714586535
    Саня оптимист.
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    Скай
    1714587246
    Саша, На чем наверное мона забить. А вот кубок взять было бы нормально.
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    PNZ1985
    1714589209
    Спартак последний раз брал кубок не в 2002)) асел
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    FCSpartakM
    1714589297
    Только Сане не говорите, что Слишкович практически в футбол не играл
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    alex1951
    1714594560
    Мост....не обольщайся.... после тяжкой победы над ,,вонючками,, собраться на кубковую.. ну сам понимаешь.... Для ,,динамиков,, нонче важей чемп,чем кубок ,который и в Европу не двигает ну и т.д. и т.п.
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    ZeBolotny
    1714625452
    Мостовой оптимист! Он не в курсе, что руководство его "Спартака" собирается после окончания сезона взять другого тренера? Слишкович просто дорабатывает этот сезон, потом КБ дураки собираются с ним расстаться.
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