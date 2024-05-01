Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о кубковом проходе команды «Динамо» (2:0).

«Что и требовалось доказать: Гильермо Абаскаль просто вредил «Спартаку». Вот и все. Владимир Слишкович просто делает то, что и нужно – успокоил ребят и они заиграли.

При нем просто все заиграли по-новому. Кристофер Мартинс сегодня был одним из лучших, в центре все мячи собирал. Теперь «Спартак» реально задумается о победе в чемпионате. Для этого все есть», – сказал Мостовой.