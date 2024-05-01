Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Станислав Черчесов и Валерий Карпин не возглавят команду.

«Паскаля Янсена сейчас нет в наших списках. Черчесова тоже нет среди кандидатов. Это мое решение. Карпина тоже нет в шорт-листе на пост главного тренера «Спартака».

Я готов взять на себя ответственность за выбор нового главного тренера. Финальное слово будет за мной», – сказал Амарал.