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    • Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»

    Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Станислав Черчесов и Валерий Карпин не возглавят команду.

    «Паскаля Янсена сейчас нет в наших списках. Черчесова тоже нет среди кандидатов. Это мое решение. Карпина тоже нет в шорт-листе на пост главного тренера «Спартака».

    Я готов взять на себя ответственность за выбор нового главного тренера. Финальное слово будет за мной», – сказал Амарал.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2024 21:22
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    Комментарии (15)
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    Spartak_forv@
    1714588252
    Как же приятно читать,что нет среди кандидатов Черчесова!)
    Ответить
    Андреич
    1714588370
    "Португалец в клубе с зимы." "При нем у команды 0 поражений" это как понимать??
    Ответить
    rash1959
    1714588774
    Вот так будет правильно, }{уем по лбу, кулаком по столу. Толково объяснил.
    Ответить
    ySS
    1714589105
    Очередной шарлатан в руководстве клуба с правом принятия важных решений. Исключать журналюжный вброс тоже нельзя
    Ответить
    Алексей З
    1714589326
    Ну может это остановит уже ветеранов , которые сватаютКарпина и Черчесова. Всё, вопрос закрыт.
    Ответить
    ...уефан
    1714589471
    ...ну, теперь после неплохих игр Спартака повылазят все чинуши с правом подписи на финансовых и административных документах. Этот первый из подвала вылез, теперь косяками попрут заявления делать. Надо, как-то обозначать себя...
    Ответить
    DVOK68
    1714589742
    "готов взять на себя ответственность"...Без году неделя человек в клубе,а полномочия дадены (?)как царю-батюшке.Разумнее когда главные вопросы решают акционеры клуба,а не кер залётный.
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    oyabun
    1714589985
    Ну раз взял на себя ответственность, то и отвечать за результат придется единолично.
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    NewLife
    1714590319
    Все правильно, ни тот ни другой нам не подходят. Пусть Дюков им ищет работу.
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    Вжыхъ
    1714594762
    Правильно! Не все физруки ещё в Спартаке засветились...
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