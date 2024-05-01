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    • Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»

    Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался после кубковой победы над «Динамо» (2:0).

    – Устроило ли вас количество атак «Спартака» во втором тайме? Казалось, что команда уже играла по счету…

    – Конечно, «Спартак» играл по счету, мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было три-четыре момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена. Мы знали, что «Динамо» хорошая команда, у которой игроки технически очень хорошо оснащены. Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинировано, в итоге получили победу.

    – Для «Спартака» есть разница с кем играть в следующем раунде?

    – Нет, я смотрю только на свою команду. Если честно, мне неинтересно и неважно, с кем играть. Уверен, если «Спартак» будет играть так, как мы договорились, и будет выкладываться на поле, как сегодня, то я не знаю, кто может нас обыграть.

    – Есть что‑то, что сегодня не понравилось в игре «Спартака»?

    – Всегда есть моменты, которые нужно проанализировать и попробовать поправить. Сейчас такой период, когда мы практически каждую неделю проводим по два матча, на тренировках очень сложно исправить эти ошибки. Конечно, мы постараемся это сделать в матче с «Пари НН». Но я доволен игрой команды, мы добились необходимого результата и получили победу со счетом 2:0 за свои старания.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».
    • «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 21:08
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    Комментарии (3)
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    Бар1
    1714587564
    Слишкович ,так держать!
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    alex1951
    1714594775
    Спартак ...Что есть Кубок? Cегодня соревнование 2го плана ..... Покажите себя в чемпе!
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