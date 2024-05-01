Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался после кубковой победы над «Динамо» (2:0).

– Устроило ли вас количество атак «Спартака» во втором тайме? Казалось, что команда уже играла по счету…

– Конечно, «Спартак» играл по счету, мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было три-четыре момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена. Мы знали, что «Динамо» хорошая команда, у которой игроки технически очень хорошо оснащены. Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинировано, в итоге получили победу.

– Для «Спартака» есть разница с кем играть в следующем раунде?

– Нет, я смотрю только на свою команду. Если честно, мне неинтересно и неважно, с кем играть. Уверен, если «Спартак» будет играть так, как мы договорились, и будет выкладываться на поле, как сегодня, то я не знаю, кто может нас обыграть.

– Есть что‑то, что сегодня не понравилось в игре «Спартака»?

– Всегда есть моменты, которые нужно проанализировать и попробовать поправить. Сейчас такой период, когда мы практически каждую неделю проводим по два матча, на тренировках очень сложно исправить эти ошибки. Конечно, мы постараемся это сделать в матче с «Пари НН». Но я доволен игрой команды, мы добились необходимого результата и получили победу со счетом 2:0 за свои старания.