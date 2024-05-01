Стало известно содержание беседы руководства «Спартака» и игроков после отставки Абаскаля

Руководство «Спартака» встретилось с футболистами после апрельской отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом рассказал полузащитник Кристофер Мартинс.

«Мы поговорили с руководством клуба после отставки Абаскаля, и нам сказали, что игроки тоже должны взять на себя ответственность. Это очень важно, и мы это сделали. Сейчас немного движемся вперeд», – сказал Мартинс.