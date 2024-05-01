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    • Стало известно содержание беседы руководства «Спартака» и игроков после отставки Абаскаля

    Стало известно содержание беседы руководства «Спартака» и игроков после отставки Абаскаля

    Руководство «Спартака» встретилось с футболистами после апрельской отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом рассказал полузащитник Кристофер Мартинс.

    «Мы поговорили с руководством клуба после отставки Абаскаля, и нам сказали, что игроки тоже должны взять на себя ответственность. Это очень важно, и мы это сделали. Сейчас немного движемся вперeд», – сказал Мартинс.

    • Абаскаля в качестве и.о. главного тренера заменил Владимир Слишкович.
    • «Спартак» ищет нового тренера.
    • Команда претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2024 21:14
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    Комментарии (1)
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    Slavan52
    1714591799
    К фанатам почаще вас выводить, он вас научат Родину любить (даже если ты лег)
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