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    • Ловчев назвал главные достоинства тренера «Спартака» Слишковича

    Ловчев назвал главные достоинства тренера «Спартака» Слишковича

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев дал оценку работе исполняющего обязанности главного тренера московской команды Владимира Слишковича.

    «Мы видим, что при Слишковиче команда пока не проигрывает. Он же работал в команде и при Абаскале, знает всех игроков. Но если вы определились, что этот тренер сейчас работает, то дайте ему время, дайте ему показать себя.

    Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ с 42 очками в 26 турах.
    • Отставание от дуэта лидеров – 8 баллов.
    • Сегодня команда пробилась в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Слишкович возглавляет спартаковцев с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 20:30
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    Комментарии (9)
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    Литейный 4 (returned)
    1714584660
    Какие такие достоинства у помощника физрука. Как был в обойме сплошной неликвид, таким и остался. Это не Спартак выигрывает, это соперники не играют. Гыгыгы
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    alefreddy
    1714584910
    а в третьих толковый на данный момент тренер
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    O-kolesov
    1714585341
    Ну ну. Пойте дифирамбы, а к 30-му туру с дерьмом будете смешивать.
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    Литейный 4 (returned)
    1714585434
    Ну всё, опять мантры в секте. Верим, вперёд, чемпионы! А потом снова трудовые будни и здравствуй 6 место. Гыгыгы
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    Alex860
    1714586032
    Противно читать. Раньше считал Ловчева достойным человеком, но теперь так не думаю. И дело не в этой статье. А во многих комментариях, которые он раздавал в СМИ. Игроки же молодцы! Слили тренера, а я должен продолжать болеть за Спартак и за них? На фиг надо- они не спортсмены, а опоссумы и гниды, которые чихать хотели на болельщиков, провалив очередной сезон и забив на золото чемпионата.
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    rash1959
    1714588862
    зачирикал воробышек, учуял где зёрнышко может перепасть.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1714632415
    На данный момент временный тренер дает результат, каков он на длинной дистанции тяжело сказать. Даже не знаю, был ли у него до этого тренерский опыт. Все равно в кандидатах нет ни одного знакового тренера, так почему бы не дать возможность стать главным нынешнему?
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