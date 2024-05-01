Ловчев назвал главные достоинства тренера «Спартака» Слишковича

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев дал оценку работе исполняющего обязанности главного тренера московской команды Владимира Слишковича.
«Мы видим, что при Слишковиче команда пока не проигрывает. Он же работал в команде и при Абаскале, знает всех игроков. Но если вы определились, что этот тренер сейчас работает, то дайте ему время, дайте ему показать себя.
Все игроки знают: чтобы оценить тренера, с ним нужно поработать. Но важнейшим является для меня, во‑первых, то, что он к России относится хорошо. Во‑вторых, что он по‑русски разговаривает», – сказал Ловчев.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ с 42 очками в 26 турах.
- Отставание от дуэта лидеров – 8 баллов.
- Сегодня команда пробилась в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
- Слишкович возглавляет спартаковцев с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.