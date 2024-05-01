Слишкович прокомментировал травму Бабича

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на травму защитника Срджана Бабича в кубковом матче с «Динамо» (2:0).
– Что с Бабичем?
– К сожалению, у него был риск серьезной травмы. Наш медицинский штаб сделал всe, чтобы он вышел на поле, Срджан хотел играть и был готов, но его тело сказало «нет». Слава богу, у нас был Павел Маслов, который вышел на замену и отлично сделал свою работу.
Поэтому не могу сказать, что чувствовалась какая‑то разница на поле после замены Бабича. Конечно, жалко, когда у тебя есть травмированный игрок. Не знаю пока, на какой срок выбыл Срджан, но постараемся, чтобы он вернулся как можно раньше. Это футбол.
- Бабич куплен летом у «Альмерии» за 5 миллионов евро.
- Игрок выступает за сборную Сербии, которая сыграет на Евро-2024.
- Впереди у «Спартака» матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (5 мая).