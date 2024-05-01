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    Слишкович прокомментировал травму Бабича

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на травму защитника Срджана Бабича в кубковом матче с «Динамо» (2:0).

    – Что с Бабичем?

    – К сожалению, у него был риск серьезной травмы. Наш медицинский штаб сделал всe, чтобы он вышел на поле, Срджан хотел играть и был готов, но его тело сказало «нет». Слава богу, у нас был Павел Маслов, который вышел на замену и отлично сделал свою работу.

    Поэтому не могу сказать, что чувствовалась какая‑то разница на поле после замены Бабича. Конечно, жалко, когда у тебя есть травмированный игрок. Не знаю пока, на какой срок выбыл Срджан, но постараемся, чтобы он вернулся как можно раньше. Это футбол.

    • Бабич куплен летом у «Альмерии» за 5 миллионов евро.
    • Игрок выступает за сборную Сербии, которая сыграет на Евро-2024.
    • Впереди у «Спартака» матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (5 мая).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 23:17
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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1714595290
    Здоровья Бабичу !!! Ты очень нужен на поле и обязательно здоровый !!!
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    rash1959
    1714630358
    Хороший защитник. Здоровья и успешной ему игры на ЕВРО 24.
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    alefreddy
    1714634047
    будем надеяться что скоро опять в строй
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