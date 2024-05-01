Слишкович прокомментировал травму Бабича

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на травму защитника Срджана Бабича в кубковом матче с «Динамо» (2:0).

– Что с Бабичем?

– К сожалению, у него был риск серьезной травмы. Наш медицинский штаб сделал всe, чтобы он вышел на поле, Срджан хотел играть и был готов, но его тело сказало «нет». Слава богу, у нас был Павел Маслов, который вышел на замену и отлично сделал свою работу.

Поэтому не могу сказать, что чувствовалась какая‑то разница на поле после замены Бабича. Конечно, жалко, когда у тебя есть травмированный игрок. Не знаю пока, на какой срок выбыл Срджан, но постараемся, чтобы он вернулся как можно раньше. Это футбол.