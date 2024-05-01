Амарал ответил, почему «Спартак» тянул с отставкой Абаскаля

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал апрельскую отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Почему тянули с отставкой Абаскаля?

– Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли еe тогда, когда стоило принять. Гильермо – хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.

– Правда, что Гильермо попросился уйти сам?

– Да, это правда.