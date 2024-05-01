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    • Амарал ответил, почему «Спартак» тянул с отставкой Абаскаля

    Амарал ответил, почему «Спартак» тянул с отставкой Абаскаля

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал апрельскую отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Почему тянули с отставкой Абаскаля?

    – Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли еe тогда, когда стоило принять. Гильермо – хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.

    – Правда, что Гильермо попросился уйти сам?

    – Да, это правда.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2024 21:46
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acor94
    1714589268
    Амарал ответил, почему «Спартак» не тянул с отставкой Абаскаля. Поправте заголовок.
    Ответить
    DVOK68
    1714590692
    Абсолютно такой же чинуша словоблуд как и его отечественные собратья) Текст тот же.За каким ..... таких в российский клуб брать на работу?
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714593601
    Гиля же сам на выход просился, чё ж вы его насиловали? Извращенцы...
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    fhnv
    1714593928
    Плохому танцору всегда яйца мешают! У вас руководство гнилое ! Ни один тренер вам неугоден
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    Вжыхъ
    1714594810
    Хороший? Тренер? Какой ужас;)
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