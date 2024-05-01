Амарал ответил, почему «Спартак» тянул с отставкой Абаскаля

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал апрельскую отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.
– Почему тянули с отставкой Абаскаля?
– Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли еe тогда, когда стоило принять. Гильермо – хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.
– Правда, что Гильермо попросился уйти сам?
– Да, это правда.
- Испанец проработал в «Спартаке» почти 2 года.
- Абаскаля в качестве и.о. сменил Владимир Слишкович.
- При боснийце «Спартак» не проигрывает.